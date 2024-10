Le CHU de Besançon déroule un tapis rose dans son hall le 17 octobre…

Le 17 octobre, le CHU accueillera également plusieurs ateliers d’information et de sensibilisation ainsi qu’un défilé de mode sous la direction du couturier bisontin Romuald Bertrand, fondateur de la maison de couture L’Engrenage.

Le programme

10h > 17h30 – Ateliers d’information et de sensibilisation

17h30 > 18h30 – Intermède musical

18h30 > 19h30 – Défilé

"Le CHU de Besançon et Romuald Bertrand, en association avec leurs partenaires, ont proposé à 20 patientes volontaires de devenir les mannequins d’un jour. Après plusieurs heures d’aide et de préparation sous le regard bienveillant du couturier, elles s’élanceront sur le tapis rose spécialement déroulé pour elles", explique le CHU. L’école de coiffure Cordier prêtera main forte pour coiffer les participantes. Romuald Bertrand proposera une performance avec la création d’une robe sur-mesure réalisée en direct sur une patiente volontaire.

L’importance du dépistage et de l’activité physique

Parce que l’activité physique joue un rôle essentiel dans la prévention primaire des cancers et participe à la diminution du risque de récidive, l’Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté (IRFC), le laboratoire Novartis, la Ligue contre le cancer Bourgogne-Franche-Comté ainsi que les associations Vivre comme avant, OncoDoubs et Les Cigognes bisontines tiendront des ateliers d’information et de sensibilisation sur ce thème de 10h à 17h30 dans le hall principal du CHU.

La pratique de l’autopalpation

Une autopalpation du sein est un examen simple qui permet de déceler une éventuelle anomalie (une boule dans le sein par exemple) qui nécessiterait d'aller consulter son médecin ou gynécologue. Des démonstrations d’autoexamen sur buste seront réalisées par des professionnels du CHU de 10h à 12h dans le hall principal du CHU.

Voici deux vidéos de sensibilisation essentielles disponibles sur la chaîne YouTube du CHU:

L’autopalpation mammaire (+ de 18 ans) avec les conseils de Dre Yolande Maisonnette-Escot, gynécologue.

L’intérêt du dépistage organisé , avec Dr Loïc Chaigneau, cancérologue.

Mercredi 23 octobre | Initiation à la marche nordique

Une marche gratuite et ouverte à tou(te)s. Avec le soutien de la Maison des familles, les associations OncoDoubs, Semons l’espoir et la Fondation Arc-en-ciel, l’Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté (IRFC) et le CHU de Besançon organisent une initiation à la marche nordique. Il s’agit d’une boucle de 7 km encadrée par des enseignants en activité physique adaptée (APA).

Le rendez-vous est donné à 14 h pour un départ effectif prévu à 14h30. Suivant le rythme des participants, la durée de la marche est estimée de 1h à 1h30. Cette activité conviviale se terminera aux alentours de 16h30 avec une petite collation.

A noter :