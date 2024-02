Le CHU recherche un technicien de maintenance à la blanchisserie

Le CHU de Besançon est l’un des deux Centres Hospitaliers Universitaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Situé à 2h20 de Paris et à 2h30 de Lyon, Besançon est une ville de 130 000 habitants associant le bien-être citadin (centre-ville bourgeois, écoles et collèges de haut niveau, boutiques de créateurs, SmartCity portée sur les micro technologies et les startups…) à la qualité de vie provinciale (stations de ski du Haut-Doubs, gastronomie du Jura et de Bourgogne, parapente, escalade…) ; Besançon est membre du réseau FrenchTech,#Health

Tech.

La renommée nationale du CHU tient au dynamisme de ses équipes, à ses activités de recherche de pointe avec 2 000 études (cancérologie, cardiologie, microbiologie, robotique chirurgicale…) et à son plateau technique exceptionnel (radiothérapie, médecine nucléaire, 37 salles de blocs opératoires, plateau mutualisé de biologie, maternité de niveau 3). Etablissement hospitalo-universitaire de l’ex région Franche-Comté, d’un budget d’exploitation de 550 millions d’euros, le CHU de Besançon compte trois sites principaux :

- Saint-Jacques : hôpital historique de centre-ville

- Jean-Minjoz : site principal regroupant les pôles cliniques (hors psychiatrie) et médicotechniques, siège de la direction

- Tilleroyes : institut de formation de professions de santé.L’hôpital compte :

- 1 379 lits et places, dont 1 280 lits et places MCO, 29 lits SSR et un secteur de psychiatrie

- 2 000 personnels médicaux (dont 1 287 internes et étudiants) et 5 093 personnels non médicaux.

Le CHU de Besançon recherche un technicien de maintenance à la blanchisserie, en CDI

Détail des missions :

Assurer le fonctionnement optimum et sécurité des équipements de production et installations de l’établissement

Contributions attendues :

Réaliser les actions de maintenance correctives (dépannage machine) et préventives selon un planning défini

Assurer le suivi et le contrôle des installations

Participer au choix des nouvelles installations

Assurer la mise en service de nouveaux matériels

Suivi des stocks et commandes des pièces détachées

Suivi des interventions par des entreprises extérieures

Réaliser les réglages délicats et spécifiques sur les postes de travail

Assister et former les agents aux réglages techniques sur les postes de travail

Démarrer et arrêter l’outil de production

Réaliser les activités de dépoussiérage

Tâches administratives sur GMAO liées à la gestion des interventions techniques sur les différents matériels et à la gestion des stocks de pièces détachées

Gestion de la centrale incendie et de l’alarme d’intrusion

Fait partie de l’équipe d’intervention en cas d’incendie

Respecter les conditions d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement, les procédures et consignes de travail.

Profil recherché : Diplôme : Bac Pro maintenance ou équivalence / Spécialité électromécanique appréciée

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 100% (temps plein)

Lieu du poste : Blanchisserie CHU – 4 Rue Henri Becquerel – 25000 BESANCON

Coordonnées pour les demandes de renseignements sur le poste : M. VIEL, responsable maintenance, 03.81.66.91.46

Coordonnées pour la réception des candidatures : envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à l’adresse jepostule@chu-besancon.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 29/02/2024