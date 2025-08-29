Vendredi 29 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Audincourt
Faits Divers

Le corps d'un homme défiguré découvert à Audincourt

Publié le 29/08/2025 - 08:30
Mis à jour le 29/08/2025 - 08:16

Le corps d'un homme mort et méconnaissable, gisant à proximité d'une importante flaque de sang, a été découvert dans un jardin à Audincourt, a indiqué jeudi 28 août 2025 à l'AFP le procureur de Montbéliard. 

tribunal de Montbéliard © google maps ©
tribunal de Montbéliard © google maps ©

Le cadavre a été retrouvé par la police mercredi dans le jardin d'une maison inoccupée d'un quartier résidentiel de la commune d'Audincourt, dans l'agglomération de Montbéliard, selon le procureur Paul-Edouard Lallois. La piste criminelle est privilégiée, il y a "des signes de mort violente, mais pour l'instant on ne sait pas de quoi il est mort exactement", précise le magistrat. Une autopsie prévue vendredi après midi permettra d'en savoir plus sur les causes du décès.

Le visage de l'homme "est très dégradé" et son corps présente "des traces de terre sur le dos, laissant penser qu'il s'est ou a été trainé au sol", selon Paul-Edouard Lallois.

Une mort récente

D'après les premières constatations du médecin légiste sur place, le décès pourrait être "récent" et "remonter à mercredi matin", le jour où le corps a été découvert, ajoute-t-il.

Une sacoche se trouvait à proximité du corps avec des documents d'identité correspondant à ceux d'un homme de 48 ans domicilié en Alsace, défavorablement connu de la police pour des faits de droit commun. "Mais le visage de la victime étant méconnaissable, elle doit encore être formellement identifiée par comparaisons digitales et ADN", souligne le procureur.

Une enquête a été ouverte et confiée à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée).

(AFP)

Publié le 29 aout à 08h30 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l'année écoulée
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

Sondage

 15.04
partiellement nuageux
le 29/08 à 09h00
Vent
3.79 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
86 %
 