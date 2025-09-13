Samedi 13 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Le corps d’un septuagénaire découvert dans le Doubs à Besançon

Publié le 13/09/2025 - 17:38
Mis à jour le 13/09/2025 - 17:38

Dans la matinée du samedi 13 septembre 2025, le corps d’un septuagénaire a été découvert dans le Doubs au niveau de l’Écluse du Faubourg Tarragnoz à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Vers 11h30, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été prévenus d’un corps flottant dans le Doubs au niveau de l’écluse Tarragnoz. Malgré l’intervention rapide des secours pour sortir la victime et une tentative de réanimation, l’homme âgé d’environ 70 ans a été déclaré décédé par le médecin du SMUR présent sur les lieux. Un obstacle médico-légal a été posé par le médecin. 

Durant l’intervention, les Voies navigables de France (VNF) ont interrompu la circulation fluviale. La police nationale était présente sur les lieux.

Publié le 13 septembre à 17h38 par Elodie Retrouvey
