Le Doubs et le Jura placés en vigilance jaune "pluie et inondation"

Météo France a placé le département du Doubs et du Jura en vigilance jaune "pluie-inondation" dès 21h00 ce 1er novembre 2025.

Selon les derniers éléments, la vigilance va se poursuivre toute la journée de dimanche. "La nuit prochaine, il pleut sur la moitié sud-est du pays, de façon plus durable et soutenue de la Franche-Comté aux Cévennes et à Rhône-Alpes. Demain matin, ces pluies se décalent progressivement vers le Jura et à l'est du Rhône en restant soutenues, donnant des cumuls assez copieux sur le Jura et de l'Ain au sud de Rhône-Alpes", explique Météo France.

Le Doubs en amont de l’Arcier est placé en alerte jaune aux crues.

Plus d’infirmations à venir…