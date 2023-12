Le FC Sochaux à une marche des 32e de finale, le GBDH en quête de réussite

Handball



Proligue : GBDH - Istres Provence Handball, ce soir à 20h30 au palais des sports de Besançon

De l’efficacité devant le but c’est ce qu’il a visiblement manqué aux Bisontins d’après le coach Christophe Viennet pour faire la différence lors des dernières rencontres du GBDH.

Avec 6 dernières journées sans victoire, il faut remonter au 12 octobre (29-34 face à Angers) pour trouver le dernier succès bisontin. Preuve que pour les hommes de Viennet, empêtrés à la 12e place à 3 points seulement du premier relégable, il est largement temps de réagir. Si le match nul face à Massy lors de la dernière journée reste un brin optimiste quoique rageant d’avoir concédé l’égalisation en fin de match, face à Istres, 5e, il y aura fort à faire pour le GBDH.

Basket

N1 : BesAC - Toulon Hyeres, 20h au gymnase des Montboucons

Les matchs s’enchaînent pour le BesAC et, espérons, ne se ressemblent pas ! Après la défaite subie face au Havre les hommes de Joseph Kalambani n’ont « pas le temps de s’attarder » a commenté le coach bisontin. Face au leader Toulon, la consigne pour les Bisontins est de « montrer un autre visage » et de « corriger les points noirs » identifiés lors des dernières rencontres à savoir… La Défense bien sûr mais également stopper les erreurs individuelles à répétition.



Football

Coupe de France : FCSM (N1) - FC Geispolsheim (R1), samedi à 14h

Samedi, le FCSM se déplace en Alsace pour tenter de franchir un tour suivant en coupe de France. Opposés à Geispolsheim, pensionnaire de régional 1, les hommes d’Oswald Tanchot devront rester sérieux et imposer leur jeu s’ils veulent espérer une qualification en 32e de finale.

L’enjeu est important puisque le prochain tour marque l’entrée en jeu des clubs de ligue 1 dans la compétition. Et les supporters de Bonal n’auraient rien contre l’idée de se remémorer de bon souvenir en accueillant une nouvelle fois de plus en son antre une belle et grande rencontre…

À noter que le CA Pontarlier espère de son côté pouvoir revivre les émotions de 2018 en tentant également de décrocher une nouvelle qualification en 32 de finale. Il faudra pour cela s’imposer face à Sarre-Union.