Le Festival Photographie Besançon 2025 : un rendez-vous majeur avec l’image

Organisé par l’association Grain d’Pixel, le Festival Photographie Besançon fêtera sa neuvième édition du 4 au 26 octobre 2025. Fidèle à sa vocation, l’événement ”donne une place significative à la photographie dans l’offre culturelle bisontine”.

Depuis dix ans, l’association bisontine développe ses actions autour de deux axes : ”l’un à destination de nos adhérents pour développer les pratiques amateurs ; l’autre à destination de tout public à l’occasion des expositions organisées par l’association”.

Un festival étendu sur tout le Grand Besançon

Le festival s’étend sur plusieurs lieux emblématiques du Grand Besançon Métropole, à Saône et au Musée des Maisons Comtoises de Nancray, sur une période d’un mois. Son objectif est double :

”Favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels, les amateurs, le public et d’autres associations autour de la pratique de la photographie”.

”Développer le rayonnement de la photographie auprès du grand public” grâce à des expositions installées ”dans des lieux fréquentés par un public qui ne vient pas pour voir de la photographie”.

Une édition dirigée par Frédérique Challiol

Pour la première fois, un poste de directeur de festival a été créé ; il est confié à Frédérique Challiol pour l’édition 2025. L’organisation repose sur un large engagement bénévole : « En 2024, une trentaine de bénévoles de l’association se sont joint à cette organisation ».

Une invitée d’honneur internationale : Noell Oszvald

L’exposition phare à la Galerie de l’Ancienne Poste mettra en lumière Noell Oszvald, artiste visuelle hongroise née en 1990. L’artiste utilise le médium photographique comme matière première à travers laquelle elle canalise ses émotions.

Son univers en noir et blanc dépouille ses images jusqu’à leur essence pure, créant un mélange complexe de sentiments subtils dérivés de sa mélancolie et de sa solitude.

Noell Oszvald précise : ”Ce que j’essaie de faire, c’est de mettre en place des concepts en utilisant le corps humain comme base, sans en faire le centre de l’image. (…) Je réduis mes images au contenu, à la composition et à la forme.”

Le Kursaal, point fort du festival

Le Kursaal accueillera les 11 et 12 octobre 2025 un week-end d’exposition majeur, attirant près de 1 800 visiteurs lors des précédentes éditions. L’invité d’honneur du Kursaal sera Jack Varlet, avec une série consacrée aux berges du territoire.

« L’eau et la terre se partagent le territoire. L’homme compose avec ces éléments nourriciers fondamentaux. (…) Par la photographie, prise sur le vif, j’en suis le témoin émerveillé et l’acteur attentif. »

Un festival ouvert à tous et inclusif

Les expositions Hors les Murs se déploieront dans de nombreux lieux : CHU Minjoz, Mairie de Saône, Maisons de Quartier, Brasserie Granvelle, Habitat Jeunes Les Oiseaux, ou encore Moyse3D. Cette démarche permet de toucher désormais des publics autres, dits “empêchés”, et de contribuer à l’accès à la culture et au développement de l’esprit critique. L’association annonce aussi un partenariat avec la MJC Palente, qui présentera une exposition issue de son club photo.

Des prix pour valoriser les talents

Trois prix marqueront cette édition :

Le Prix Grain d’Pixel, doté de 800 €, ouvert à tous les exposants ;

Le Prix du Public, attribué à partir des votes des visiteurs du Kursaal ;

Le Prix Victor Hugo de la photographie engagée, en partenariat avec la Maison natale de Victor Hugo, pour des œuvres portant sur ”les engagements chers à Victor Hugo”.

En 2025, Éric Monvoisin, lauréat du Prix du Public 2024, revient en tant qu’invité Prix du Public.

Un engagement éco-responsable affirmé

L’équipe du festival souhaite s’engager dans une démarche éco-responsable avec des actions concrètes telles que des prestations restauration circuit courts et produits frais de saison ; la gestion des déchets, la promotion des modes de déplacements doux ou encore une étude de notre impact carbone.

Une nouvelle catégorie “éco-responsable” récompensera également les projets photographiques sensibilisés aux questions environnementales.

Un festival soutenu et participatif

Le financement repose sur les fonds propres de l’association, les subventions locales, le mécénat d’entreprises et le financement participatif via la plateforme HelloAsso. Depuis 2023, Grain d’Pixel est reconnue association d’intérêt général, ouvrant droit à une réduction fiscale pour les donateurs.

Les dates clés du Festival Photographie Besançon 2025 :