Le four à pizza prend feu dans un restaurant d’Avilley

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté que le feu provenait d’un four à pizza. L’incendie concernait à la fois le restaurant et le logement de l’exploitant situé à l’étage.
Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Malgré cela, le restaurant a subi des dégâts importants impliquant la mise au chômage technique de deux personnes.
L’exploitant, un homme âgé de 39 ans, a inhalé des fumées. Il a été transporté en direction du CHU Minjoz et sera relogé par la mairie.