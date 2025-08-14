Le four à pizza prend feu dans un restaurant d’Avilley

Dans la soirée du 13 août 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 22h pour un incendie dans une pizzeria d’Avilley.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté que le feu provenait d’un four à pizza. L’incendie concernait à la fois le restaurant et le logement de l’exploitant situé à l’étage.

Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Malgré cela, le restaurant a subi des dégâts importants impliquant la mise au chômage technique de deux personnes.

L’exploitant, un homme âgé de 39 ans, a inhalé des fumées. Il a été transporté en direction du CHU Minjoz et sera relogé par la mairie.