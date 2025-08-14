Jeudi 14 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Avilley
Faits Divers

Le four à pizza prend feu dans un restaurant d’Avilley

Publié le 14/08/2025 - 08:31
Mis à jour le 14/08/2025 - 08:23

Dans la soirée du 13 août 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 22h pour un incendie dans une pizzeria d’Avilley. 

© Élodie R.
© Élodie R.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté que le feu provenait d’un four à pizza. L’incendie concernait à la fois le restaurant et le logement de l’exploitant situé à l’étage. 

Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Malgré cela, le restaurant a subi des dégâts importants impliquant la mise au chômage technique de deux personnes. 

L’exploitant, un homme âgé de 39 ans, a inhalé des fumées. Il a été transporté en direction du CHU Minjoz et sera relogé par la mairie.

feu incendie pizzeria sapeurs pompiers

Publié le 14 aout à 08h31 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 24.51
nuageux
le 14/08 à 09h00
Vent
1.45 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
66 %
 