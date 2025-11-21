Le jeune franc-comtois Maxence Ravier, champion du monde de kickboxing à Milan !

Surclassé en junior, il a remporté la ceinture mondiale face à un jeune athlète de 17 ans.
Bravo à lui !
Publié le 21/11/2025 - 15:00
Mis à jour le 21/11/2025 - 11:42
À seulement 14 ans, le jeune mandubien a remporté le Championnat du monde de kickboxing sur ring à Milan qui s’est tenu les 8 et 9 novembre 2025.
Surclassé en junior, il a remporté la ceinture mondiale face à un jeune athlète de 17 ans.
Bravo à lui !
À seulement 14 ans, le jeune mandubien a remporté le Championnat du monde de kickboxing sur ring à Milan qui s’est tenu les 8 et 9 novembre 2025.
Pour leur dernier match de la phase aller, les Bisontins accueillent ce vendredi 21 novembre 2025 Orchies au palais des sports de Besançon.
Richard Vuillermet pilote de Courcelles dans l’association Montagne Family team, va engager pour 2026 une dernière grosse saison de Road races (course sur route) notamment cet été au Royaume-Uni avant de dire adieu à la compétition.
Dans le cadre de la préparation aux championnats d’Europe police de Lutte, qui se dérouleront à Zagreb (Croatie) du 22 au 25 novembre 2025, l’Équipe de France Police est actuellement en stage intensif à Besançon du 17 au 21 novembre 2025.
Battues une nouvelle fois par Chambray samedi 15 novembre 2025 au palais des sports, les Bisontines n’ont pas été en mesure de rattraper le retard déjà encaissé au match aller et de rivaliser avec Chambray, venue à Besançon mettre un terme au parcours de l’ESBF en coupe d’Europe.
La course d’obstacles organisée par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté du sport universitaire revient le 29 mars 2026 à Étalans. Plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux seront proposés pour une ambiance à la fois sportive et conviviale promettent les organisateurs. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Le FC Sochaux-Montbéliard est finalement sorti vainqueur de ce 7e tour de coupe de France face au CA Pontarlier. Dans un derby très disputé, les Sochaliens ont dû arracher leur qualification après une séance de tirs au but au stade Paul Robbe.
Battue de 4 buts (29-25) au match aller, les Bisontines devront ce soir combler leur écart et s’imposer au palais des sports de Besançon pour espérer poursuivre l’aventure en coupe d’Europe.
L’ambiance promet d’être bouillante ce samedi à 16h au stade Paul Robbe de Pontarlier où les Pontissaliens, pensionnaires de N3, recevront leurs voisins sochaliens (N1) pour une place au 8e tour de la coupe de France de football.
Vendredi soir à Charleville, le BesAC s’est incliné d’un tout petit point dans un match qu'il aurait pourtant fallu gagner dans la perspective de la phase 2 du championnat, face à un concurrent tout aussi mal classé que la troupe bisontine. Voilà qui commence à faire beaucoup… Pas bon pour le moral, pas bon pour le classement à une semaine de recevoir Orchies au palais des Sports de Besançon.
Le BesAC jouera déjà ce vendredi 14 novembre l'avant-dernier match de la phase aller du championnat de Nationale 1. Avec à son compteur seulement deux victoires contre Metz et Salon de Provence. Sans doute pas à la hauteur de ce qui était attendu.
Le BesAC jouera ce vendredi 14 novembre 2025 à Charleville l’avant-dernier match de la phase aller du championnat de Nationale 1. Avec à son compteur seulement deux victoires contre Metz et Salon-de-Provence, le BesAC est désormais contraint à faire des choix et a préféré se séparer de l’américain Fred Thomas.
La Fédération française de basket-ball (FFBB) avait en première instance retiré la victoire du Havre acquise face au BesAC lors du match d’ouverture de la saison de N1 pour un imbroglio administratif. Plaidant l’erreur administrative, le STB a finalement obtenu gain de cause en commission d’appel, privant le BesAC du point de la victoire a-t-on appris mercredi 12 novembre 2025.
Samedi 8 novembre 2025 de 15h00 à 23h45, plus de 1.000 personnes se sont données rendez-vous autour du carré bleu pour assister à 28 combats de boxe anglaise au grand Kursaal de Besançon. Une salle colorée dans une ambiance lumineuse avec jets de fumée et captation vidéo qui n’a rien à envier aux grandes organisations. Le gala organisé par Morrade Hakkar, directeur technique, et Philippe Haag, président du Local Boxe Club, en partenariat avec la ville de Besançon et SMCI a été un franc succès qui marque une nouvelle étape franchie dans le développement de l’association sportive.
Publiez gratuitement vos actualités et événements