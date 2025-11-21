Le jeune franc-comtois Maxence Ravier, champion du monde de kickboxing à Milan !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À seulement 14 ans, le jeune mandubien a remporté le Championnat du monde de kickboxing sur ring à Milan qui s’est tenu les 8 et 9 novembre 2025.

Surclassé en junior, il a remporté la ceinture mondiale face à un jeune athlète de 17 ans.

Bravo à lui !