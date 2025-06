Le GBDH démarrera sa préparation estivale le 20 juillet 2025

Ces sept semaines intensives permettront aux hommes de Christophe Viennet de retrouver leur forme physique mais également d’affiner les automatismes, de renforcer la cohésion et de jauger leur niveau face à des adversaires variés et exigeants, à quelques jours du retour à la compétition officielle.

Au cours de cette préparation, six matchs amicaux sont d’ailleurs inscrits au programme des Bisontins. Après une première rencontre face aux Suisses du TV Möhlin à Gray, le GBDH prendra part au tournoi international de Pontarlier les 15 et 16 août afin d’affronter les équipes de Wacker Thun et RTV Basel (tous deux en première division suisse) et Dijon qui évolue en Liqui Moly StarLigue.

Les Bisontins retrouveront d’ailleurs Dijon le 21 août à Burnhaupt (Alsace) avant de prendre la direction du nord pour le tournoi d’Hazebrouck des 23 et 24 août qui viendra conclure cette phase de préparation. Le GBDH y affrontera les clubs de Pontault-Combault (ProLigue), Sarrebourg (ProLigue) et d’Hazebrouck (N1 Fédérale).