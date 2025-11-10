Le groupe départemental "Doubs Debout!" soutient Anne Vignot

"Depuis six ans, la Ville a changé et continue d’évoluer au travers de valeurs “ de solidarité, d’écologie, de justice sociale, de laïcité et de paix. Pour un avenir commun radieux, où l’on “veut du soleil“, il est essentiel que ce travail se poursuive, dans la cohérence et la fidélité aux valeurs qui ont guidé son action", est-il indiqué dans le communiqué de "Doubs Debout!".
Le collectif appelle à "une prise de conscience de toutes les forces progressistes bisontines, à leur union, pour poursuivre ensemble, le projet municipal mené par Anne Vignot" : "Nous sommes convaincu(e)s qu’ensemble et déterminé(e)s, tout est possible", conclut-il.