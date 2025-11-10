Le groupe départemental "Doubs Debout!" soutient Anne Vignot

Debout ! (D!) a été fondé en 2017 par François Ruffin, une déclinaison du mouvement Picardie Debout. Ce 10 novembre 2025, le groupe départemental "Doubs Debout!" Indique qu’il se tient aux côtés d’Anne Vignot, maire sortante et candidate à l’élection municipale 2026 pour la ville de Besançon.

"Depuis six ans, la Ville a changé et continue d’évoluer au travers de valeurs “ de solidarité, d’écologie, de justice sociale, de laïcité et de paix. Pour un avenir commun radieux, où l’on “veut du soleil“, il est essentiel que ce travail se poursuive, dans la cohérence et la fidélité aux valeurs qui ont guidé son action", est-il indiqué dans le communiqué de "Doubs Debout!".

Le collectif appelle à "une prise de conscience de toutes les forces progressistes bisontines, à leur union, pour poursuivre ensemble, le projet municipal mené par Anne Vignot" : "Nous sommes convaincu(e)s qu’ensemble et déterminé(e)s, tout est possible", conclut-il.