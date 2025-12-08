Le livre “500 ans d’histoire – Sapeurs-Pompiers de Besançon (1524-2024)” décoré du prix Lucien Febvre

Le Prix Lucien Febvre 2025 sera décerné ce lundi 8 décembre 2025 au Commandant Sébastien Freidig pour son ouvrage 500 ans d’histoire – Sapeurs-Pompiers de Besançon (1524-2024), publié aux Éditions du Sékoya. La remise de prix aura lieu dans les locaux du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de Besançon.

Sébastien Freidig, officier de sapeur-pompier professionnel, a commandé le centre de secours principal de Besançon centre de 2016 à 2024. Il est aujourd’hui chef de groupement au service départemental d’incendie et de secours du Doubs. Membre de la commission nationale d’histoire des sapeurs-pompiers de France, il est à l’origine de nombreuses publications et conférences historiques relatives à l’histoire de sa corporation.

Son dernier ouvrage intitulé 500 ans d’histoire – Sapeurs-Pompiers de Besançon (1524-2024) est sorti en septembre 2024 et retrace l’évolution des secours dans la cité depuis 1524, "révélant l’histoire d’un service profondément ancré dans la vie urbaine et la protection des populations", précise le communiqué des éditions du Sekoya.

Une reconnaissance double

L’ouvrage, construit à partir d’archives rares, de témoignages et d’une riche iconographie, "a été salué pour sa précision, son ampleur et sa capacité à rendre accessible un patrimoine souvent méconnu", peut-on encore lire.

Le livre a également été sélectionné pour le Prix Louis Pergaud 2025.