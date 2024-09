Un sapeur-pompier publie ”500 ans d’histoire de sapeurs-pompiers de Besançon”

Deux expositions présentées simultanément dans pas moins de neuf villes réparties dans trois pays et de nombreuses activités sont au programme des sites Le Corbusier pour cette 41e édition des Journées européennes du patrimoine dédiée aux "réseaux, itinéraires et connexions". Animations à découvrir les 7 et 8 septembre en Suisse et Allemagne et les 20, 21 et 22 septembre 2024 en France (dont Ronchamp).