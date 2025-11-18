Mardi 18 Novembre 2025
Franche-Comté
Culture

Le prix Louis Pergaud 2025 attribué à Pierric Bailly

Publié le 18/11/2025 - 17:01
Mis à jour le 18/11/2025 - 17:01

Les délibérations se sont achevées le 10 novembre 2025. À l’issue des votes, le lauréat désigné par le jury est Pierric Bailly pour son roman La Foudre et plus généralement pour l’ensemble de son œuvre romanesque, publié chez P.O.L.

Pierric Bailly © Amandine Bailly
Pierric Bailly © Amandine Bailly

Depuis 1953, le prix littéraire Louis Pergaud a été décerné par l’Association Les Francs-Comtois à Paris et en Ile-de-France. À partir de cette année, l’organisation du prix est prise en charge par l’Association des Amis de Louis Pergaud en lien étroit avec Les Francs-Comtois à Paris et en Ile-de France.

Pour l’année 2025, la date de réception des candidatures était fixée au 30 septembre 2025. Dix livres ont fait acte de candidature, livres qui ont été lus par les 9 membres du jury du prix Louis Pergaud.

À propos de Pierric Bailly

Pierric Bailly est né à Champagnole (Jura) en 1982. Il a grandi à La Frasnée, un petit village perdu au milieu de la forêt. Après de brèves études de cinéma à Montpellier, il commence à travailler à l’usine, dans le bâtiment et la grande distribution, tout en écrivant. Il vit aujourd’hui entre Lyon et le Jura, dans les lieux de ses romans.

Publié le 18 novembre à 17h01 par Hélène L.
Culture

Arc-et-Senans
Culture

Concerts Gims et Sting à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, un choix de date qui dérange…

Après l’annonce des deux concerts de l’événement Saline Royale live à Arc-et-Senans, lors de la dernière assemblée départementale du Doubs le 17 novembre dernier, le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire (DSES) a tenu à réagir en pointant du doigt "une montée en puissance qui pose question de la concurrence avec les salles du territoire", l’événement ayant lieu le même week-end que l’ultime édition du festival de la Paille à Métabief. 

Publié le 18 novembre à 12h04 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture

“Objectif Japon !” premier ouvrage d’une Franc-Comtoise qui enseigne le japonais

Déjà très présente sur les réseaux sociaux, Sophie Thomas est une passionnée du Japon, de sa langue et de sa culture. La trentenaire qui réside dans le Jura à Salins-les-bains a trouvé en 2013 sa vocation dans l’enseignement et est devenue professeur particulière de japonais. Elle sort aujourd’hui un livre "Objectif Japon !" à destination de tous ceux qui souhaitent maîtriser le japonais pour leur prochain voyage.

Publié le 16 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

De la limonade Rième à une fabrication de cancoillotte au Mexique, un Franc-Comtois répertorie les influences franc-comtoises dans le monde

Après son premier ouvrage consacré au "Top 50 des gags et des gaffes de nos ancêtres comtois", Anthony Soares, doctorat en histoire à l’université Maris et Louis Pasteur vient de sortir un second ouvrage aux éditions Cêtre consacré au rayonnement de la Franche-Comté dans le monde. Grâce à ses nombreux voyages, l’auteur, au fil des 130 pages de son livre, propose de découvrir une partie de ce qu'il est aujourd'hui possible de trouver de franc-comtois à l’étranger.

Publié le 15 novembre à 18h20 par Elodie Retrouvey
Belfort
Culture

Eurockénnes 2026 : Aya Nakamura, Orelsan, The Offspring, Pulp, et bien d’autres… attendus cet été à Belfort

VIDÉO • L’équipe des Eurockéennes de Belfort a présenté, vendredi 14 novembre 2025 à Belfort, une première partie de la programmation de leur édition 2026. Jean-Paul Roland, directeur du festival, Kem Lalot, programmateur, et Anthony Fernandez, responsable du pôle partenariats, ont dévoilé 26 artistes qui se produiront du 2 au 5 juillet prochains au Malsaucy.

Publié le 14 novembre à 18h00 par Alexane
Vesoul
Culture

32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul : Louison Mangard et Joakim Aubry, coprésideront le jury Jeune 

Louison Mangard et Joakim Aubry, élèves du lycée des Haberges en option théâtre, membres du conseil de la vie lycéenne et du club cinéma, seront les coprésidents du Jury Jeune du 32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul se déroulant du 27 janvier au 3 février 2026.

Publié le 12 novembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey

