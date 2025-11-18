Le prix Louis Pergaud 2025 attribué à Pierric Bailly

Les délibérations se sont achevées le 10 novembre 2025. À l’issue des votes, le lauréat désigné par le jury est Pierric Bailly pour son roman La Foudre et plus généralement pour l’ensemble de son œuvre romanesque, publié chez P.O.L.

Depuis 1953, le prix littéraire Louis Pergaud a été décerné par l’Association Les Francs-Comtois à Paris et en Ile-de-France. À partir de cette année, l’organisation du prix est prise en charge par l’Association des Amis de Louis Pergaud en lien étroit avec Les Francs-Comtois à Paris et en Ile-de France.

Pour l’année 2025, la date de réception des candidatures était fixée au 30 septembre 2025. Dix livres ont fait acte de candidature, livres qui ont été lus par les 9 membres du jury du prix Louis Pergaud.

À propos de Pierric Bailly

Pierric Bailly est né à Champagnole (Jura) en 1982. Il a grandi à La Frasnée, un petit village perdu au milieu de la forêt. Après de brèves études de cinéma à Montpellier, il commence à travailler à l’usine, dans le bâtiment et la grande distribution, tout en écrivant. Il vit aujourd’hui entre Lyon et le Jura, dans les lieux de ses romans.