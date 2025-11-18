Le prix Louis Pergaud 2025 attribué à Pierric Bailly

Depuis 1953, le prix littéraire Louis Pergaud a été décerné par l’Association Les Francs-Comtois à Paris et en Ile-de-France. À partir de cette année, l’organisation du prix est prise en charge par l’Association des Amis de Louis Pergaud en lien étroit avec Les Francs-Comtois à Paris et en Ile-de France.
Pour l’année 2025, la date de réception des candidatures était fixée au 30 septembre 2025. Dix livres ont fait acte de candidature, livres qui ont été lus par les 9 membres du jury du prix Louis Pergaud.
À propos de Pierric Bailly
Pierric Bailly est né à Champagnole (Jura) en 1982. Il a grandi à La Frasnée, un petit village perdu au milieu de la forêt. Après de brèves études de cinéma à Montpellier, il commence à travailler à l’usine, dans le bâtiment et la grande distribution, tout en écrivant. Il vit aujourd’hui entre Lyon et le Jura, dans les lieux de ses romans.