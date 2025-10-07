Mardi 7 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture Economie

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre

Publié le 07/10/2025 - 09:07
Mis à jour le 07/10/2025 - 09:10

Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

© Le Tandem/Facebook
© Le Tandem/Facebook

Dans un communiqué du 7 octobre 2025, l’équipe annonce : "Après plus de 10 ans d’amour et de bonheur, Alcyone Brest, gérante et son équipe passent le guidon du Tandem ! 10 années complètement folles à pédaler."

Le bistrot fermera un chapitre marquant de son histoire le samedi 11 octobre, date jusqu’à laquelle les habitués pourront "profiter du Tandem original".
La nouvelle direction, menée par Olivier Guillet, prendra le relais à la mi-octobre, pour ce que l’équipe décrit comme "de nouvelles aventures avec une nouvelle équipe".

Un dernier rendez-vous festif

Avant ce changement de cap, Le Tandem invite ses fidèles à un moment convivial pour célébrer le départ de l’équipe actuelle.
Exceptionnellement le Tandem sera ouvert à partir de 15h le dimanche 12 octobre pour un moment convivial, un Goûter Mix, pour célébrer le pot de départ de cette équipe en partance, accompagné de leur fidèle ami DJ’s."

Un lieu emblématique de la vie culturelle bisontine

Ouvert en avril 2015 par Alcyone Bret et Laetitia Aouate, Le Tandem s’est rapidement imposé comme un espace hybride et vivant, "un bistrot-boudoir chaleureux et alternatif mêlant restaurant, bar à tapas, concerts, expositions et, surtout, rencontres humaines".

Tandem, le nouveau bistrot culturel et alternatif à Besançon

Après la fermeture du restaurant Le Seize, c’est au tour du Tandem de s’approprier le 16, quai Vauban à Besançon. Alcyone et Laetitia proposent un bistrot-boudoir culturel et alternatif. Le Tandem ouvrira ses portes le mardi 14 avril 2015…

Pour sa fondatrice, "Le Tandem est un lieu de vie culturel, convivial et chaleureux, où chacun peut trouver son bonheur à toute heure — en été avec sa grande terrasse sous les arcades au bord du Doubs, comme en hiver dans ses recoins cosy."

Au fil des années, l’établissement a su conserver ses valeurs : qualité des produits, authenticité des relations humaines et ancrage local. Le communiqué souligne ainsi que "malgré les obstacles les valeurs fondatrices sont restées intactes : qualité des produits, authenticité des relations humaines, valorisation des circuits courts et de l’agriculture locale".

Le Tandem, prêt à continuer sa route

Malgré le changement d’équipe, l’esprit du lieu entend rester le même. Le message se veut rassurant : "Pas d’inquiétude, le Tandem garde la route et c'est à la mi-octobre qu'il s’élance pour de nouvelles aventures avec une nouvelle équipe et au commande Mr Olivier Guillet."

Et de conclure : "Le Tandem va continuer de rouler, avec et grâce à vous dans de futures et nombreuses aventures."

bar bistrot le tandem

Publié le 7 octobre à 09h07 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

