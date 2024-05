“Le Tube à Essais” : qu’y a-t-il derrière ce nouveau projet du Hacking Health Besançon ?

Porté par Lucie Rubagotti, recrutée en 2023 pour préparer ce projet, il a pour but de proposer un parcours complet en termes d’innovation en santé. Pour ce faire, les porteurs de projets, qu’ils soient issus du Hacking Health Besançon ou non, pourront travailler leurs idées dans un laboratoire ouvert (open lab). Grâce au Tube à Essais, leurs idées seront concrétisées sous la forme de prototypes en vue d’une potentielle mise sur le marché.

En plus, dès son ouverture, il est prévu que le Tube à Essais propose des ateliers de créativité collective aux entreprises et établissements de santé, toujours dans le but de donner le goût de l’innovation.

Un travail collectif

Cette SCIC compte parmi ses trois objectifs principaux celui de "stimuler l’open innovation sur le territoire et fédérer une communauté autour de ce sujet", précise le communiqué de presse de Hacking Health Besançon. Le but est également d’être au plus proche des usagers et des besoins, et cela passe par l’implication des professionnels de santé et des patients dans les réflexions au Tube à Essais.

Dans le prolongement de ce projet collectif, le Tube à Essais a pour vocation de reprendre l’organisation du Showroom de l’innovation, et du Hacking Health Besançon. Il proposera aussi deux évènements inédits dont plusieurs conférences entre la Bourgogne Franche-Comté et Montréal, mais aussi une journée permettant aux entreprises innovantes et aux chercheurs de se connecter entre eux.