Les agriculteurs peuvent désormais déposer leur demande d'aides animales pour 2024

Depuis le 1 janvier et jusqu’au 31 janvier 2024, le Service économie agricole de la direction des territoires du Jura invite les agriculteurs à réaliser leur télédéclaration d'aides animales de la campagne 2024 concernant les ovins, les caprins et les bovins.

Les agriculteurs sont invités à réaliser la télédéclaration des aides animales impérativement sur le site www.telepac.agriculture.gouv.fr et ce, avant le 31 janvier 2024.

Les demandes déposées entre le 1er et le 26 février 2024 inclus feront l’objet d’une réduction du paiement égale à 1% par jour ouvré (hors week-end et jours fériés). Aucune demande d’aide ne pourra être déposée après le 26 février 2024.

Pour bénéficier des demandes d'aides aux ovins et caprins, elles doivent respectivement concerner au moins 50 brebis, et 25 chèvres, correctement localisées et identifiées, pendant toute la période de détention obligatoire du 1er février au 10 mai 2024 inclus.

La demande d'aides aux bovins

La télédéclaration d’aides bovines et d’aide aux veaux sous la mère et veaux bio est ouvertes jusqu’au 15 mai 2024 inclus. Toutes les déclarations réalisées après cette date et jusqu’au 10 juin 2024 feront l’objet d’une réduction du paiement égale à 1% par jour ouvré de retard (hors week-end et jours fériés). Aucune demande ne pourra être déposée après le 10 juin 2024.

Info +