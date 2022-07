Les commerces climatisés ont désormais l'obligation de fermer leur porte à Besançon

Après Lyon, Bourg-en-Bresse et Valence, c’est au tour d’Anne Vignot, maire de Besançon de prendre un arrêté ce vendredi 22 juillet 2022 interdisant aux commerçants de laisser leur porte ouverte quant la climatisation est allumée.

L'arrêté municipal est entré en vigueur ce vendredi et prendra fin le 21 septembre prochain. Ainsi, tous les magasins de la Ville de Besançon doivent désormais éteindre leur climatisation s’ils veulent laisser leur porte ouverte.

Les cafés et restaurants ne sont pas concernés

L’'arrêté, s'applique aux "établissements commerciaux ou de services (...) donnant sur les espaces extérieurs". Les cafés et restaurants ayant une terrasse extérieure ne sont pas concernés.

Anne Vignot a tenu a écrire aux commerçants, via les chambres consulaires, l’UCB et les associations de commerçants. Elle explique être "consciente qu’il (l’arrêté) peut être contradictoire avec les consignes des enseignes nationales". C’est pourquoi, elle a également écrit aux députés Laurent Croizier et Eric Alauzet.