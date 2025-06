Les concerts de musiques actuelles font leur entrée à la Saline royale d’Arc-et-Senans

Pour le directeur de la Saline royale d’Arc-et-Senans, Hubert Tassy, le concert de David Gilmour en 2016 a été l’événement fondateur qui a permis de faire germer l’idée d’une programmation de musiques actuelles à la Saline royale. Après cet événement, "la question s’est effectivement posée de proposer d’autres concerts" dans un écrin d’exception classé patrimoine mondial de l’Unesco.

Mais le directeur rappelle qu’il n’existait pas "l’équipement nécessaire" pour accueillir ce type de dispositif "jusqu’à la création de la salle de spectacle et de congrès Claude-Nicolas Ledoux", livrée en septembre 2023. Avec l’arrivée de cette salle disposant d’une capacité de 570 places assises et 1500 places debout, s’est alors posée la question "d’une vraie programmation de musiques actuelles comme on a déjà une programmation de musique classique", a résumé le directeur en conférence de presse. Mais Hubert Tassy reconnait que c’était encore "un domaine pour lequel on n’avait pas les compétences pour l’organiser". La direction est donc allée les chercher auprès de Vincent Nicod.

La Saline royale, une vraie "plus-value"

Arrivé en février 2025, l’homme a rapidement vu qu’il y avait "un gros potentiel ici". L’arrivée à la tête du projet de l’ex-membre cofondateur du Citron Vert et co-organisateur de la venue de Laurent Garnier ce week-end à Besançon, a permis de rapidement concrétiser les choses puisqu’une programmation est mise sur pied. Sept concerts sont alors annoncés dès le mois d’octobre 2025, l’activité du mois de septembre étant déjà "particulièrement bien chargée à la Saline" et jusqu’à la fin d’année 2025.

Si Vincent Nicod est convaincu que la Saline royale est une vraie "plus-value" qui a la particularité de "faire briller tout ce qu’il s’y passe dedans", la direction espère pour sa part que cette programmation permettra d’attirer un nouveau type de public mais également "de lutter contre la saisonnalité " et d’étalonner "la fréquence de visite" a complété Hubert Tassy.

Dans ce lieu classé patrimoine mondial de l’Unesco, les artistes sélectionnés sont eux aussi issus d’un patrimoine musical riche et varié. "L’idée était à la fois de mêler des artistes internationaux et des artistes français identifiés avec des artistes locaux pour balayer l’ensemble des musiques actuelles", explique Vincent Nicod. En proposant à la fois du jazz, du reggae, de la pop ou encore du rock, l’organisation a tenté de contenter un large public potentiel dont la cible se situe généralement dans un rayon d’une heure de route autour de la Saline royale.

La programmation musiques actuelles 2025-2026

Fanfare Ciocarlia - Gipsy

5 octobre 2025

La fanfare Ciocarlia est l’une des fanfares "les plus reconnue au monde" et "la plus représentative du son gipsy de Roumanie" pour Vincent Nicod.



Infos pratiques :

Ouverture des portes : 16h

Début du concert : 17h

Durée du concert : 90 mn

Tarifs : 28€ / 26€ tarif réduit

Accès en train, gare à 100 m de la Saline

Billetterie : https://saline-royale.mapado.com/

André Manoukian - jazz

Samedi 18 octobre 2025

En solo au piano, André Manoukian viendra interpréter Anouch son dernier album qui reviens sur ses origines arméniennes. L’ange à la fenêtre d’Orient, repris du titre de bande dessiné de Corto Maltese offrira également un clin d’oeil à l’exposition en cours à la Saine royale : Corto Maltese - un monde en aventure.

Infos pratiques :

Ouverture des porte : 19h30

Début du concert : 20h30

Durée du concert : 80 à 90 mn

Tarifs : 40€ série 1, 38€ tarif réduit, 35€ série 2, 33€ tarif réduit

Billetterie : https://saline-royale.mapado.com/

Lilian Renaud - Pop

Vendredi 7 novembre 2025

Le Franc-Comtois, vainqueur de la 4e saison The Voice, viendra présenter on cinquième album, Le champ des possibles.



Infos +

Ouvertures des portes : 19h30

Début des concerts : 20h30

Durée du concert : de 80 à 90 mn

Tarif : 38€, placement libre

Billetterie : https://www.lebruitquipense.fr/lilian-renaud

Ana Popovic - Blues rock

Dimanche 9 novembre 2025

Souvent surnommée la "Jimi Hendrix au féminin", Ana Popovic est une "artiste reconnue mondialement" souligne Vincent Nicod. À Arc-et-Senans, elle aura pour mission de faire vibrer tous les fans de rock et de blues.



Infos +

Ouvertures des portes : 17h

Début des concerts : 18h

Durée du concert : 1h40

Tarif : 37€ / 34€ tarif réduit, placement libre

Accès en train, gare à 100 m de la Saline

Billetterie : https://my.weezevent.com/ana-popovic

Ballaké Sissoko & Piers Faccini - Folk métissé

Lundi 10 novembre 2025

C’est le projet "coup de coeur" de Vincent Nicod le singer-songwriter italo-britannique Piers Faccini et le virtuose malien de la kora, Ballaké Sissoko présenteront leur dernier album enchanteur : Our Calling.



Infos +

Ouvertures des portes : 19h30

Début des concerts : 20h30

Durée du concert : 75 mn

Tarif : 35€ série 1, 33€ tarif réduit / 30€ série 2, 28€ tarif réduit.

Billetterie : https://saline-royale.mapado.com/

Tiken Jah Fakoly - Reggae acoustique (Sorg & Napoléon, 1re partie)

Vendredi 14 novembre 2025

Artiste majeur et mondialement reconnu, Tiken Aah Fakoly arrive à la Saline royale dans le cadre de la tournée acoustique de son nouvel album enregistré dans la mythique salle Pleyel à Paris. Entouré de musiciens traditionnels d’Afrique de l’Ouest, l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands hits tels que Plus rien ne m’étonne, Tonton d’America et Quitte le pouvoir.



En première partie, Sorg & Napoléon, le tandem franco-américain viendra compléter cette soirée 100% acoustique.

Infos +

Ouvertures des portes : 19h30

Début des concerts : 20h30

Tarif : 36€, 34€ tarif réduit.

Billetterie : https://saline-royale.mapado.com/

O Guerillères by Draga - Post rock

Vendredi 19 décembre 2025

C’est dans Les Guérillères (1969) que Draga a pioché les textes d’un premier album publié en mai 2025. Porté par la puissance du texte, le groupe – Lucie Antunes, Anna Mouglalis, P.R2B, Théodora Delilez et Narumi Herisson – en livre une création post rock engagée dont le rendu live sera à découvrir dans la salle Nicolas Ledoux de la Saline royale.



Infos +

Ouvertures des portes : 19h30

Début des concerts : 20h30

Durée du concert : 90 mn

Tarif : 29€, 27€ tarif réduit

Billetterie : https://saline-royale.mapado.com/

La billetterie est ouverte

Sur l’ensemble de la programmation, la Saline co-produit 5 des 7 concerts de la programmation et en accueille deux autres (Lilian Renaud et Ana Popovic. Si le bilan est convaincant, le projet pourrait alors devenir pérenne avec une nouvelle saison en 2026. Une programmation de concerts printaniers est d’ailleurs actuellement à l’étude et devrait être annoncée d’ici la fin d’année par l’équipe de la Saline royale.

La billetterie est ouverte depuis ce mercredi 11 juin 2025.