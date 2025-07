Les écrits de Bourgogne-Franche-Comté mis à l’honneur pendant 2 mois

Du 1er septembre au 1er novembre 2025, l’Agence Livre et Lecture propose « Que d’Émotions », pour promouvoir et valoriser le patrimoine écrit en Bourgogne-Franche-Comté. Les visiteurs pourront découvrir un grand nombre de collections patrimoniale conservées dans les bibliothèques, services d’archives et musées de toute la région.

Les visiteurs pourront découvrir la diversité des fonds patrimoniaux conservés en Bourgogne-Franche-Comté. Certaines collections très peu accessibles, en raison de leur caractère fragile ou précieux, seront à la portée de tous pendant 2 mois. Ce programme est destiné à tous les publics et prévoit un grand mélange d’expositions, de visites guidées et de rencontres. C’est près de 100 expositions et animations qui seront proposées dans 8 départements et 19 villes.

Cette année, le thème est celui des émotions. Les bibliothécaires, tout au long des présentations, en profiteront pour présenter des ouvrages qui en sont riches. L’histoire des émotions dans la littérature et dans les arts sera abordée. Il sera aussi possible de comprendre comment la science a étudié les émotions.

L’objectif de "Que d’Émotions" est aussi de "rendre le patrimoine écrit accessible au jeune public". Une grande partie de l’opération est destinée aux jeunes. À travers des histoires, des fabrications de sculptures ou encore des jeux de piste. Les enfants "développeront leur curiosité et leurs connaissances" précisent les organisateurs.

Une journée d’étude interprofessionnelle, le 10 octobre à Dijon

Le 10 octobre 2025, une journée spéciale est organisée. "Ce que le passé nous réserve" prendra le temps d’explorer les émotions suscitées par le patrimoine écrit, graphique et iconographique. Les bibliothécaires expliqueront comment ils œuvrent à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine.