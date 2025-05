Les gestes à adopter pour éviter les piqûres de tiques

Avec l’arrivée des beaux jours, les tiques sont présentes à Besançon d’avril à octobre. La Ville rappelle les gestes à adopter pour se prémunir des piqûres de tiques et les réflexes à avoir en cas que piqûre.

"Présentes d'avril à octobre dans les régions riches en massifs forestiers, en zones boisées et végétalisées comme la Bourgogne-Franche-Comté, les tiques peuvent notamment transmettre la maladie de Lyme, une infection potentiellement grave" rappelle la Ville de Besançon.

Elle tien donc à rappeler l'importance des mesures de prévention et de quelques gestes simples à adopter pour réduire les risques :

Porter des vêtements couvrants et clairs : avant de partir en balade dans la nature, privilégier les hauts à manches longues, pantalons et chaussures fermées. Utiliser des répulsifs autorisés et identifiables par la présence du numéro d'AMM.

Après chaque balade, vérifier minutieusement les parties du corps où les tiques pourraient se cacher (aisselles, plis génitaux, cou, nuque, etc.)

En cas de piqûre : retirer la tique avec un tire-tique et désinfecter la zone. Si des plaques rouges apparaissent autour de la zone piquée dans les jours ou semaines suivants, consulter un médecin.

Une application pour faire progresser la recherche scientifique

Il est désormais possible de signaler les piqûres de tiques sur les humains et les animaux grâce à l’application CiTIQUE. Il s'agit d'un programme porté par des scientifiques désireux d'ouvrir leurs recherches aux citoyens pour faire avancer plus vite les connaissances scientifiques.

Les citoyens intéressés par les tiques et les maladies qu'elles transmettent peuvent participer à l'effort de recherche depuis l'observation jusqu'à l'interprétation des résultats en passant par le travail en laboratoire.

La Ville de Besançon rappelle enfin que l'association Lym’pact animera un stand de sensibilisation les 13, 14 et 15 juin au festival Grandes Heures Nature.