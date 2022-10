Les Inouïs du Printemps de Bourges ouvrent leur appel à candidature

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuie sur 29 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire la jeune garde qui fera l’actualité musicale de demain.

Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, participe depuis 37 ans, au développement et à la professionnalisation des projets artistiques émergents, et offre la possibilité aux artistes/groupes en rock, chanson, électro et hip-hop de rencontrer professionnels et public.

Les inouïs les ont révélés

Chaque année, le dispositif des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel représente presque 1/5 de la programmation du festival : parmi 150 artistes programmés à Bourges, une trentaine de jeunes talents sont issus des iNOUïS. Ainsi, chacun leur tour, ils ont la chance de pouvoir se produire sur scène devant le public et les professionnels.

Parmi les artistes révélés lors des éditions précédentes : Ben Mazué, Rilès, Aloïse Sauvage, Christine and the Queens, Eddy de Pretto, Gauvain Sers, Last Train, Petit Biscuit, Fakear, Hyphen Hyphen, Feu! Chatterton et bien d’autres.

Candidature à envoyer avant le 14 novembre 2022

Alors on réunit bio, photos, titres phares, fiche technique et comme on dit… Artistes ! Save the date !

Pour espérer faire partie de la sélection 2023 des Inouïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, les candidatures sont à déposer à partir du 17/10/22 et jusqu’au 14 novembre 2022.

Info +

Calendrier :