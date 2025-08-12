Les inscriptions pour l’Xtreme sur Loue 2025 à Ornans sont ouvertes

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Organisée chaque année par l'association Vélo club Ornans, l'Extrême sur Loue, se tiendra les 4 et 5 octobre prochain à Ornans au cœur de la Vallée de la Loue. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et un tarif préférentiel est proposé jusqu’au 14 septembre.

Pour cette 27e édition, l’Extrême-sur-Loue proposera au total 20 épreuves accessibles à tous. Passionnés de VTT, amoureux de grands espaces, athlètes internationaux, pratiquants du dimanche, jeunes curieux ou encore sportifs aguerris se sont donnés rendez-vous pour les 4 et 5 octobre prochain à Ornans.

Des nouveautés pour 2025

Comme l’an dernier, l’événement sera support d’épreuves UCI Hors Classe, confirmant son ancrage dans le circuit international des marathons VTT. Et toujours, huit parcours VTT Rando d'Or, deux randonnées Gravel, la Mini-Xtrem et deux marches Nordic nocturne. Parmi les nouveautés, l’organisation a prévu cette année pour les participants un trail nocturne de 12 km, mais aussi deux nouvelles épreuves cyclotouristes route, un parcours VTT de 66 km pour licenciés et un autre pour les non-licenciés, enfin, un concert le samedi soir.

De nombreuses animations seront également proposées sur l'ensemble du week-end.

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles en ligne.