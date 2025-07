Les jeunes mettent la main à la pâte à la Citadelle de Besançon

Organisé par la Ville de Besançon et par l’association le Club du Vieux Manoir, le chantier de jeunes fait son retour du 5 au 19 juillet 2025 à la Citadelle de Besançon. Cette neuvième édition va permettre à des jeunes volontaires de découvrir les richesses de la Citadelle, du patrimoine de la ville et de ses alentours.

Les différents chantiers :

Durant ces 15 jours, ces 20 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, participeront à trois chantiers de restauration sur le site. Ils poursuivront les travaux de 2024 sur l’un des murs de la montée jusqu’au bastion de la Reine en réalisant une couvertine. Ils interviendront également sur la restauration du pavage face au front de secours et reprendront les joints des murs du bâtiment des cadets ainsi que l’entretien de la petite échauguette en briques.

Ces travaux seront bien sûr entrecoupés de visites, jeux, baignade... Tout est fait pour que ces 15 jours soient un moment de loisirs, de partage et de découvertes inoubliables !

Objectifs principaux de ce projet :

Ce projet permet aux jeunes de s’approprier leur patrimoine et de participer à sa sauvegarde (pas d’objectif de formation ni d’insertion en revanche). Durant ces deux semaines, ils créeront des éléments d’attractivité et de découvertes supplémentaires pour les visiteurs de la Citadelle qui pourront s’approcher du lieu de chantier, échanger avec les jeunes et avoir des informations sur la restauration du monument. Ces chantiers provoquent également des échanges entre des jeunes de milieux différents (objectif de mixité sociale) et permettent à des participants originaires d’autres régions de découvrir la ville de Besançon et son patrimoine.

(Communiqué)