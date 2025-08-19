Mardis des rives : cap sur Montferrand-le-Château ce mardi 19 août

Comme chaque été, les Mardis des rives sont de retour jusqu'au 26 août 2025. Ce sont huit concerts gratuits qui se déroulernt autour de Besançon, au bord du Doubs. Ce soir, c'est à Montferrand-le-château qu’auront lieu les festivités.

Le concert de ce mardi 19 août aura lieu à Montferrand-le-Château, au Stade. Le site ouvrira ses portes à 18h45 et le concert démarrera à 20h.

Atouboudchan – Reprises variété

Des standards de la chanson française aux hits internationaux, le groupe n’hésite pas à surprendre son public. Depuis plus de deux décennies, le groupe fait danser les foules avec des performances explosives et des représentations variées.

Des navettes sont disponibles mais la réservation en ligne est obligatoire.

Le reste de la programmation

26 août à Besançon : Le Bal des Sales Gosses et El Gato Negro

Le Bal des Sales Gosses – Rock familial

Naviguant entre chanson rock, ballade ou chanson française, les quatre musiciens mettent en scène des histoires de souris qui dansent ou de gentils vampires. Parfait pour les petits et pour les grands, c’est l’occasion parfaite pour un moment en famille.

El Gato Negro – Pop subtropicale

Ce sont les musiques latines qui clôtureront les Mardis des rives, avec El Gato Negro. Un joli mélange de poésie, de philosophie et d’histoires d’amour. De nombreux instruments seront sur la scène, comme la flute, la guitare, la trompette ou encore des percussions.

Début du concert à 19h (Le Bal des Sales Gosses) et 20h30 pour El Gato Negro, au parc de la rhodiacéta, avenue Chardonnet.

Infos pratiques