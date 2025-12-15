Lundi 15 Décembre 2025
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Publié le 15/12/2025 - 09:34
Mis à jour le 15/12/2025 - 08:45

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 15 décembre

  • Chou rouge au vinaigre
  • Filet de hoki sauce aurore et coeur de blé pila
  • Mamirolle
  • Fruit frais de saison

Mardi 16 décembre

  • Velouté aux légumes
  • Boulgour pilaf et dhal de lentilles aux pois chiches
  • Pavé d’affinais
  • Fruit frais de saison

Jeudi 18 décembre

  • Mâche au balsamique
  • Omelette aux poivrons et poêlée de légumes
  • Croc lait
  • Fruit frais de saison

Vendredi 19 décembre

  • Terrine de poisson et mayonnaise
  • Sauté de dinde fraîche aux marrons et purée de pommes de terre fraîches
  • Fruit frais de saison et papillotes

cantine école menus

Publié le 15 décembre à 09h34 par Elodie Retrouvey
Education

Bourgogne-Franche-Comté
Education

”Jm’acclimate” : un jeu pédagogique innovant pour préparer les futurs agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne–Franche-Comté lanceront en février 2026 un dispositif pédagogique inédit mêlant jeu sérieux et formation technique. Cette initiative, baptisée Jm’acclimate, vise à aider les lycéens et étudiants agricoles à comprendre et anticiper les impacts du changement climatique sur les exploitations agricoles. Durant toute l’année 2026, 80 journées de formation seront proposées gratuitement aux établissements agricoles de la région.

agriculture changement climatique climat jeunes agriculteurs pédagogie
Publié le 12 décembre à 11h27 par Alexane
Besançon
Education

Un idéal souvent malmené, instrumentalisé, incompris… Dans l’académie de Besançon, la laïcité (re)expliquée aux élèves

VIDÉO • À l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 consacrant la séparation des Églises et de l’État, l’académie de Besançon a présenté mardi 9 décembre 2025 un nouveau kit pédagogique dédié à la Laïcité. La rectrice Nathalie Albert-Moretti et le préfet du Doubs, Rémi Bastille, se sont rendus pour l’occasion au collège Voltaire à Besançon.

académie de besançon collège college voltaire école laïcité nathalie albert-moretti
Publié le 10 décembre à 12h00 par Alexane
DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n’oppose personne…

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

laïcité religion république
Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane
Franche-Comté
Education Société

Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

Publié le 25 novembre à 11h17 par Alexane
Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

dsden éducation nationale enquête harcèlement moral procureur de la république rectorat
Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane

