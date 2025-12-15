Les menus des cantines à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Lundi 15 décembre
- Chou rouge au vinaigre
- Filet de hoki sauce aurore et coeur de blé pila
- Mamirolle
- Fruit frais de saison
Mardi 16 décembre
- Velouté aux légumes
- Boulgour pilaf et dhal de lentilles aux pois chiches
- Pavé d’affinais
- Fruit frais de saison
Jeudi 18 décembre
- Mâche au balsamique
- Omelette aux poivrons et poêlée de légumes
- Croc lait
- Fruit frais de saison
Vendredi 19 décembre
- Terrine de poisson et mayonnaise
- Sauté de dinde fraîche aux marrons et purée de pommes de terre fraîches
- Fruit frais de saison et papillotes