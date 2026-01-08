Les parcs et cimetières seront fermés ce vendredi à Besançon

Pour rappel, la Bourgogne-Franche-Comté est placée en vigilance jaune "vents violents" à partir de 22h00 ce jeudi. Des rafales de vent comprises entre 70 à 90km/h sont attendues.
Soyez prudents si vous devez sortir.
Publié le 08/01/2026 - 17:49
Mis à jour le 08/01/2026 - 17:52
Suite à l’arrivée de la tempête Goretti dans la région, la Ville de Besançon a pris la décision de fermer les cimetières et les parcs ce vendredi 9 janvier 2026.
Météo France a placé les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de "vent violent" ce 8 janvier 2026 à partir de 22h00.
Face à la baisse des températures et aux épisodes de gel observés dans la région, Voies navigables de France (VNF) lance un appel à la prudence jeudi 8 janvier 2026. L’établissement public alerte sur les dangers liés aux canaux, rivières et plans d’eau gelés, soulignant que ces situations peuvent présenter des risques graves, voire mortels.
Le 4 janvier 2026, le centre Athénas avait publié un coup de gueule sur sa page Facebook évoquant le "caillassage" d’un lynx par, selon lui, trois membres d’association communale de chasse agréée dont un président. Mercredi 7 janvier, le centre a confirmé être parvenu à capturer l’animal blessé notamment par des tirs illégaux. Une plainte a été déposée.
Météo-France a placé, une fois encore, l’ensemble des huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de neige et de verglas. Cette vigilance concerne la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort et l’Yonne, et s’applique jusqu’au jeudi 8 janvier 2026 à 16 heures.
Le retour de la neige ce jeudi 8 janvier 2026 rend une nouvelle fois les conditions de circulation délicates dans les trois secteurs du département du Doubs. Le traitement des chaussées est en cours par les équipes du Département selon les informations communiquées par Inforoute 25 ce matin.
Avec l’épisode de neige, verglas et grand froid qui touche actuellement la ville de Besançon, la municipalité revient sur les dispositifs mis en place par la commune et le département et rappelle les principales obligations incombant aux particuliers comme aux professionnels afin de garantir la sécurité de toutes et tous.
Les conditions de circulation sont encore délicates ce mardi 6 janvier 2026 dans les trois secteurs du département du Doubs. La présence de verglas et de résidus neigeux sont encore signalés ce matin sur plusieurs chaussées d'après les informations communiquées par Inforoute25 ce matin.
Mise à jour • Météo-France place encore l'ensemble des départements de la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune "neige-verglas" et "grand froid" au moins jusqu'à jeudi 8 janvier 2026.
Dans son bulletin du jour, Atmo Bourgogne-Franche-Comté prévoit une qualité de l’air dégradée pour ce lundi 5 janvier 2026 sur la zone Belfort-Montbéliard. Partout ailleurs, la qualité de l’air affiche un niveau moyen.
Météo France prolonge la vigilance jaune "grand-froid" jusqu’au mardi 6 janvier 2026. Dès mardi, elle sera accompagnée d'une vigilance jaune "neige et verglas" qui concernera l'ensemble de la grande région.
Pour cette journée de reprise, les conditions de circulation sont encore délicates ce lundi 5 janvier 2026 dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid et de la présnece de résidus neigeux sur de nombreuses chaussées selon les informations communiquées par Inforoute25 ce matin.
Météo France prolonge la vigilance jaune "grand-froid" jusqu’à lundi 4 janvier 2026 suite à un épisode neigeux et persistant de froid en cours en Franche-Comté.
Météo France maintient sa vigilance jaune "grand froid" et prévoit un temps entremêlé d’averses neigeuses et de rayons de soleil ces 3 et 4 janvier 2026.
