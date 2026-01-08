Les parcs et cimetières seront fermés ce vendredi à Besançon

Météo-France a placé, une fois encore, l’ensemble des huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de neige et de verglas. Cette vigilance concerne la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort et l’Yonne, et s’applique jusqu’au jeudi 8 janvier 2026 à 16 heures.