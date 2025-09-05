Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

Installés sous le capot de la DS, dans la cave voûtée du 5 rue de Vignier, les PDZ affichent une longévité rare. C’est en effet le café-concert le plus vieux à Besançon puisqu’il a ouvert pour la première fois en 1997. Depuis, il y a toujours eu une activité musicale, chaque semaine, y compris depuis que Meghane Schevènement a repris le lieu il y a 10 ans. Et s’il n’y a pas de concert, blind tests thématiques et drag shows prennent le relais.

En dix ans, 1061 artistes (solos, groupes, DJs ou drag) se sont succédés. “Mon dieu, qu’est-ce qu’on a fait comme concert ! Le nombre d’artistes reçus, c’est vertigineux avec le recul”, se rend compte la patronne. Du Japon à l’Afrique du Sud, en passant par l’Australie et l’Amérique du Nord, le café-concert bisontin a vu défiler des musiciens du monde entier.

Et ici, pas besoin de casser sa tirelire : l’entrée coûte 6 à 7 euros seulement. “On pratique encore beaucoup le prix libre, comme au Besac Antifa Fest. Je trouve qu’au-delà de 10 €, ce serait abusé”, souligne la gérante.

Un lieu engagé et inclusif

Avec les années, les PDZ sont devenus un espace résolument engagé. “Ici, les fafs, on les fige dehors, la question ne se pose pas”, assure fermement Meghane. Le bar a accueilli de nombreuses fois des associations et collectifs militants ainsi que des événements LGBTQIA+. “En tant que femme, j’ai aussi voulu faire jouer plus d’artistes féminines. On est également vigilants sur les violences sexistes et sexuelles : hors de question de programmer un artiste qui a déjà été l'auteur de ce type de faits.”

Une programmation indie et survitaminée

Meghane propose essentiellement des musiques indie, ”avec cette amour de la musique indépendante et associative”, du punk rock, du hardcore, du grindcore évidemment, du metal, mais aussi des formations plus pop, des artistes folks en solo, "on a aussi développé récemment le coté rap avec l’asso Scimes, active auprès des jeunes", précise la programmatrice qui reçoit environ 80 demandes par semaine pour jouer chez elle :"j’écoute tout ! Mais on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement”.

Avec une jauge d’une petite centaine de places sous le capot de la DS, le lieu reste une pépinière pour les petites et moyennes scènes, mais selon Meghane “aujourd’hui, il y a moins de lieux pour organiser des concerts qu’à une époque. Il y a manque, c’est clair et net, et tout le monde ne peut pas jouer en smac. Même s’il y a la salle du Bastion, à Besançon il manque un lieu intermédiaire depuis que l’Antonnoir a fermé avec ses 300-400 places. Il y a un fossé.”

Rendez-vous dans 10 ans ?

À cette question, Meghane nous répond :

”Je ne peux pas te dire qu’on repart pour 10 ans, les finances sont très bien reparties après le Covid, il y a eu un deuxième souffle, mais les PDZ ont failli s’arrêter plusieurs fois, y compris avant que je reprenne en 2015. Il y a eu la pire année en 2019, quoiqu’on fasse, on se vautrait. Puis 2023 était super, on avait du monde. Aujourd’hui, on marche toujours sur des oeufs, c’est toujours les montagne russes, c’est pourquoi j’ai un emploi à un mi-temps depuis 6 ans.”

Dix ans, ça se fête !

Pour marquer le coup, les PDZ proposent cinq jours de concerts du mercredi 10 au dimanche 14 septembre. Objectif : mélanger les styles et fédérer les associations locales (939K15, Mighty Worm, Holy Grind, FFM, House of Detritus).

Parmi les têtes d’affiche, citons Jessica 93, Tar Pond (programmés au Hellfest 2025), Marie Bell, ou encore les locaux S2E et The Irradiates. Les coups de cœur de Meghane ? Mary Bell, The Irradiates et Marauder…

À noter que le dimanche, les festivités commenceront à 13h00 avec un brunch en mode catering vegan et veggie à prix libre et sans réservation. Suivi d’un drag show et de concerts pour finir cette semaine d’anniversaire en beauté… et pas trop tard.

Programme complet

Mercredi 10 septembre :

Les Soufflettes

Tune Zitoune

Colombey

Jessica 93

Jeudi 11 septembre

Each

Other-ed

Mandibula

The Irradiates

Vendredi 12 septembre

Blind test rap

Dyonisiaque

Marauder

Tar Pond

Samedi 13 septembre

The Eternal Youth

Giirls

A Shape

S2E

Mary Bell

Dimanche 14 septembre

Brunch

Whoresnation

Exorbitant prices must diminish

Drag show avec House of Detritus

Infos pratiques :