Jeudi 16 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Les Petites Fugues 2025 : la littérature contemporaine s’invite en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 16/10/2025 - 11:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 11:57

Du 17 au 29 novembre, la 24e édition du festival Les Petites Fugues investira la Bourgogne-Franche-Comté, offrant aux lecteurs et curieux un panorama de la littérature contemporaine. Organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cette édition marque un retour à une programmation plus étendue après une édition 2024 marquée par une programmation resserrée.

© Les Petites Fugues
© Les Petites Fugues

"Pendant deux semaines, une constellation de voix traversera la région : 15 auteur·rices, originaires de France, de Suisse et de Belgique, rejoindront les lecteurs, les curieux, les amateurs d’un soir, les passants de hasard, les novices, et pourquoi pas les réfractaires, dans tous les recoins du territoire", indique le communiqué.

Quinze voix, un chœur

Les invité·es 2025 portent des univers, des récits et des engagements aussi divers qu’intenses : les ciels que l’on perd et ceux que l’on contemple, la mémoire des migrations algériennes, les paysages et leurs silences, la réappropriation du corps et les luttes féministes, l’adolescence qui vacille, les désirs et les combats intérieurs, ou encore la condition de réfugiés migrants dans une forêt primaire. Théâtre, utopie, rire et désarroi complètent cette "polyphonie".

Les quinze auteur·rices invités :

  • Olivier Bleys, La Marche aux étoiles (Actes Sud, 2025)
  • Estelle-Sarah Bulle, Basses Terres (Liana Levi, 2024 ; Poche, 2025)
  • Célestin de Meeûs, Mythologie du .12 (Éditions du sous-sol, 2024)
  • Maryline Desbiolles, L’Agrafe (Sabine Wespieser, 2024)
  • Caroline Deyns, MURmur (Quidam, 2023)
  • Sébastien Gendron, Python (Gallimard, 2025)
  • Simon Grangeat, Garçon (Les Solitaires Intempestifs, 2025)
  • Caroline Hinault, Traverser les forêts (Le Rouergue, 2024)
  • Sébastien Joanniez, Moins un (Théâtrales Jeunesse, 2025)
  • Eva Kavian, Trois siècles d’amour (La Contre Allée, 2025)
  • Catherine Lovey, Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir (Zoé, 2024)
  • Gilles Marchand, Les Promesses orphelines (Aux Forges de Vulcain, 2025)
  • Raphaël Meltz, Après (Le Tripode, 2025)
  • Hélène Vignal, Romance à la découpe (Thierry Magnier, 2024)
  • Marie Vingtras, Les Âmes féroces (L’Olivier, 2024 ; Points, 2025)

Des chemins inédits et collectifs

Le festival proposera un programme "foisonnant et inventif" avec près de 100 rencontres dans des lieux variés : bibliothèques, lycées, collèges, librairies, lieux culturels, hôpitaux, établissements pénitentiaires, structures médico-sociales et associations. Certaines rencontres seront intergénérationnelles et "hors les murs", mêlant petites formes et "fuguettes", format original de rencontre, parfois dans un lieu insolite et imaginé collectivement par les partenaires accueillant une auteur-rice, pour rassembler le plus grand nombre.

Parmi les temps forts : une soirée inédite au cœur du Morvan, un "bal littéraire festif où se mêlent mots, images et danse, autour d’un roman", et une déambulation littéraire et artistique imaginée avec les étudiantes du DEUST Théâtre et de l’École des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), au Musée du Temps, en présence de quatre auteurs.

Un festival engagé et ancré sur le territoire

Les Petites Fugues incarnent l’un des engagements les plus forts de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, en faveur de la création littéraire, de la diversité des voix, et de l’irradiation culturelle des territoires. Le festival est décrit comme "une manière d’occuper l’espace public, de faire circuler la littérature jusque dans les marges, une littérature qui prend voix et corps et se transmet comme un bien commun essentiel, une manière, enfin, de rappeler que lire et écrire sont des gestes et des outils de liberté".

auteur les petites fugues littérature livre

Publié le 16 octobre à 11h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Les Petites Fugues 2025 : la littérature contemporaine s’invite en Bourgogne-Franche-Comté

Du 17 au 29 novembre, la 24e édition du festival Les Petites Fugues investira la Bourgogne-Franche-Comté, offrant aux lecteurs et curieux un panorama de la littérature contemporaine. Organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cette édition marque un retour à une programmation plus étendue après une édition 2024 marquée par une programmation resserrée.

auteur les petites fugues littérature livre
Publié le 16 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Journées nationales de l’architectures : des visites et ateliers au programme de la Citadelle

Dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture, la Citadelle de Besançon adapte son programme les 18 et 19 octobre prochain. Sous le thème national "Architectures du quotidien", les visites et ateliers permettront d'explorer la citadelle du célèbre architecte Vauban, sous tous les angles.

architecture Citadelle de Besançon vauban
Publié le 16 octobre à 09h53 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Hommage au photographe Antoni Lallican : la Ville de Besançon reprogramme son exposition dès mercredi

Lauréat du Prix Victor Hugo de la photographie engagée 2025, Antoni Lallican avait présenté à la Maison natale de Victor Hugo, dans le cadre du Festival Photographie Besançon, une exposition consacrée à son travail de terrain. Cette exposition sera reprogrammée dès le 15 octobre et dédiée à sa mémoire. Pour rappel, le photojournaliste a perdu la vie en Ukraine le 3 octobre dernier.

Antoni Lallican expo photo exposition maison natale de victor hugo ville de besançon
Publié le 14 octobre à 10h00 par Hélène L.
Besançon
Culture Evénements

Des étudiants de l’ISBA explorent la voix des arbres avec l’exposition “Météo des forêts”

Du 14 octobre au 14 novembre 2025, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) présente Météo des forêts, une exposition collective créée par des étudiant.e.s qui interroge les liens entre les humains et les arbres à travers le prisme de la crise écologique.

école des beaux-arts exposition isba franche-comté
Publié le 14 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Festival international de musique de Besançon : une 78e édition en plein essor, un Concours de jeunes chefs marquant

Quelques jours après la clôture du 78e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, le bilan s’annonce particulièrement positif, tant sur le plan artistique que sur celui de la fréquentation. Avec ses 37 rendez-vous musicaux, jusqu’à la retentissante Finale du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre, l’événement a confirmé son rayonnement et retrouvé son public.

concert concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique musique
Publié le 13 octobre à 15h31 par Alexane
Besançon
Culture

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) a tenu ce week-end sa traditionnelle séance de délibération pour désigner les lauréats de ses prestigieux prix littéraires. Réunis le 11 octobre dans les locaux chaleureux de la pâtisserie Baud à Besançon, les membres du jury, sous la présidence d’Augustin Guillot, ont arrêté leur choix...

alac livres
Publié le 13 octobre à 14h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 12.77
ciel dégagé
le 16/10 à 12h00
Vent
4.52 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
88 %
 