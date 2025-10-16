Les Petites Fugues 2025 : la littérature contemporaine s’invite en Bourgogne-Franche-Comté

Du 17 au 29 novembre, la 24e édition du festival Les Petites Fugues investira la Bourgogne-Franche-Comté, offrant aux lecteurs et curieux un panorama de la littérature contemporaine. Organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cette édition marque un retour à une programmation plus étendue après une édition 2024 marquée par une programmation resserrée.

"Pendant deux semaines, une constellation de voix traversera la région : 15 auteur·rices, originaires de France, de Suisse et de Belgique, rejoindront les lecteurs, les curieux, les amateurs d’un soir, les passants de hasard, les novices, et pourquoi pas les réfractaires, dans tous les recoins du territoire", indique le communiqué.

Quinze voix, un chœur

Les invité·es 2025 portent des univers, des récits et des engagements aussi divers qu’intenses : les ciels que l’on perd et ceux que l’on contemple, la mémoire des migrations algériennes, les paysages et leurs silences, la réappropriation du corps et les luttes féministes, l’adolescence qui vacille, les désirs et les combats intérieurs, ou encore la condition de réfugiés migrants dans une forêt primaire. Théâtre, utopie, rire et désarroi complètent cette "polyphonie".

Les quinze auteur·rices invités :

Olivier Bleys, La Marche aux étoiles (Actes Sud, 2025)

Estelle-Sarah Bulle, Basses Terres (Liana Levi, 2024 ; Poche, 2025)

Célestin de Meeûs, Mythologie du .12 (Éditions du sous-sol, 2024)

Maryline Desbiolles, L’Agrafe (Sabine Wespieser, 2024)

Caroline Deyns, MURmur (Quidam, 2023)

Sébastien Gendron, Python (Gallimard, 2025)

Simon Grangeat, Garçon (Les Solitaires Intempestifs, 2025)

Caroline Hinault, Traverser les forêts (Le Rouergue, 2024)

Sébastien Joanniez, Moins un (Théâtrales Jeunesse, 2025)

Eva Kavian, Trois siècles d’amour (La Contre Allée, 2025)

Catherine Lovey, Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir (Zoé, 2024)

Gilles Marchand, Les Promesses orphelines (Aux Forges de Vulcain, 2025)

Raphaël Meltz, Après (Le Tripode, 2025)

Hélène Vignal, Romance à la découpe (Thierry Magnier, 2024)

Marie Vingtras, Les Âmes féroces (L’Olivier, 2024 ; Points, 2025)

Des chemins inédits et collectifs

Le festival proposera un programme "foisonnant et inventif" avec près de 100 rencontres dans des lieux variés : bibliothèques, lycées, collèges, librairies, lieux culturels, hôpitaux, établissements pénitentiaires, structures médico-sociales et associations. Certaines rencontres seront intergénérationnelles et "hors les murs", mêlant petites formes et "fuguettes", format original de rencontre, parfois dans un lieu insolite et imaginé collectivement par les partenaires accueillant une auteur-rice, pour rassembler le plus grand nombre.

Parmi les temps forts : une soirée inédite au cœur du Morvan, un "bal littéraire festif où se mêlent mots, images et danse, autour d’un roman", et une déambulation littéraire et artistique imaginée avec les étudiantes du DEUST Théâtre et de l’École des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), au Musée du Temps, en présence de quatre auteurs.

Un festival engagé et ancré sur le territoire

Les Petites Fugues incarnent l’un des engagements les plus forts de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, en faveur de la création littéraire, de la diversité des voix, et de l’irradiation culturelle des territoires. Le festival est décrit comme "une manière d’occuper l’espace public, de faire circuler la littérature jusque dans les marges, une littérature qui prend voix et corps et se transmet comme un bien commun essentiel, une manière, enfin, de rappeler que lire et écrire sont des gestes et des outils de liberté".