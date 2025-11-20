Jeudi 20 Novembre 2025
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 24 au 28 novembre 2025)

Publié le 20/11/2025 - 11:39
Mis à jour le 20/11/2025 - 11:24

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025 sur les routes du département du Doubs.

Voici le détail des travaux :

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Publié le 19 novembre à 17h45 par Alexane
Travaux sur la RN 57 à l’Hôpital-du-Grosbois : la circulation sera perturbée du 17 au 21 novembre

La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.

Publié le 13 novembre à 08h59 par Alexane
Un “rame-dame” pour la mise en circulation de la rame de tram’ Germaine Tillion

L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon. 

Publié le 9 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
