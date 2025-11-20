Les travaux sur les routes du Doubs (du 24 au 28 novembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 20/11/2025 - 11:39
Mis à jour le 20/11/2025 - 11:24
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Selon les informations du Département du Doubs ce jeudi 20 novembre 2025, de la neige perturbe les conditions de circulation dans certains secteurs dont Ornans et le Haut-Doubs. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.
Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".
Aucun tramway ne circule à Besançon ce mardi 18 novembre 2025 depuis 6h en raison des conditions météorologiques est-il précisé sur le site internet Ginko. La circulation totale des lignes T1 et T2 est "temporairement interrompue".
La direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, procédera à la fermeture de l’échangeur n°52 de Valentin Z.I le mercredi 19 novembre 2025 sur la RN57.
Durant les nuits du mardi 18 au jeudi 20 novembre 2025, de 20h00 à 6h00, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est), va fermer les bretelles d'accès à la RN57 dites du "Trou au loup" dans la commune de Morre. Des travaux de réfection de chaussée auront lieu durant la nuit.
La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.
La première rame de marque Alstom, nommée Germaine Tillion, entrera en service sur le réseau de tramway de Grand Besançon Métropole à partir du lundi 10 novembre 2025, après l’autorisation de mise en service commerciale accordée par la préfecture.
Grand Besançon Métropole entreprend des travaux de réfection des trottoirs quai de Strasbourg,
dans sa partie comprise entre la rue Champrond et le pont Battant. Ces travaux se dérouleront jusqu’au 30 novembre en journée (de 7h30 à 17h00) et impacteront la circulation.
L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon.
