L’ESBF en visite à la Boutique Jeanne Antide

Suzanne Wajoka, Sabrina Zazai-Ozil et Camille Mandret sont allées à la rencontre de la Boutique Jeanne Antide dans le quartier Battant de Besançon. La Boutique Jeanne Antide, c’est une association de loi 1901, qui accueille de jour, le matin et le midi, les personnes sans domicile fixe, en errance, isolées de la région, dans le besoin. Chaque matin, de 8h00 à 10h00, l’association effectue le service gratuitement des petits-déjeuners à toutes ces personnes qui viennent à eux, depuis plus ou moins longtemps.

"Nos trois jeunes ont donc été aux commandes du service des petits-déjeuners. L’intervention des joueuses a été fortement appréciée par les collaborateurs de l’association et les personnes accueillies. Ensemble, ils ont pu échanger, discuter, faire des photos. Le soleil était au rendez-vous, et malgré la nuit rude pour certains, nous avons pu apporter et voir quelques sourires", explique l’ESBF.

Mercredi soir, 10 d’entre eux assisteront à la rencontre face à St-Amand au Palais des Sports.