Lâ€™ESBF prÃªte Laury Sidicina Ã  Palente pour une saison

L’arrière gauche Laury Sidicina a intégré le centre de formation de l’ESBF en juillet 2023. Jusqu'à présent, elle a pu jouer avec l’équipe espoirs du club et en prêt avec les joueuses de Toulon var métropole handball, club de division 1. Cette saison, c’est donc du côté de Palente qu’elle continuera de se perfectionner, un club "qui vient de clôturer une très belle saison", rappelle l’ESBF.

Les réactions

"Je remercie sincèrement l’ESBF pour la confiance qu’il me témoigne à travers ce projet. Cette saison va me permettre de développer de nouvelles compétences, de gagner en maturité, et je l’espère, de revenir encore plus solide et prête à contribuer pleinement au collectif", exprime Laury Sidicina.

Pour Daniel Hournon, président de l’ESBF : "Laury continue de progresser, nous avons eu plaisir à la retrouver cette saison au palais des sports avec le maillot de Toulon. Nous continuerons de l’accompagner pour cette nouvelle saison dans son prêt à Palente !"