L’ESBF se déplace à Chambray avec l’espoir de se relancer en championnat

Publié le 07/01/2026 - 14:28
Mis à jour le 07/01/2026 - 12:07

Après la défaite subie samedi dernier à domicile face à Dijon (24-26), les Engagées se déplacent à Chambray ce mercredi 7 janvier 2026 dans le cadre de la 11e journée de Ligue Butagaz Énergie. 

LBE : Chambray - ESBF, mercredi 7 janvier 2026 à 20h

Éliminées de la coupe d’Europe par Chambray en novembre dernier, les Bisontines auront une revanche à prendre ce mercredi et un faux-pas à rattraper après la défaite rageante subie le week-end dernier face aux Dijonnaises.

Toutefois, parvenir à bousculer Chambray à domicile ne sera pas une mince affaire pour les filles de Jérôme Delarue. Venant de subir la loi de Brest (38-27) lors de la dernière journée, les Chambraisiennes ont pour objectif de se remettre dans de bons rails et ce, dès ce soir face à l’ESBF. 

Le coach bisontin espère toutefois que son groupe se mobilisera très vite dans cette rencontre afin d’imposer l’énergie et l’impact nécessaires sur le parquet pour se relancer et se rapprocher au plus vite de la 5e place, synonyme de qualification à la coupe d’Europe 2026.

Avec 21 points, Chambray occupe la 7e place au classement, un point devant l’ESBF, 8e. Le match est à suivre en direct sur BeinSport ou Aux Ateliers de Miserey-Salines. 

Publié le 7 janvier à 14h28 par Elodie Retrouvey
