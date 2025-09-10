L'ESBF veut véritablement lancer sa saison ce soir au palais des sports de Besançon

Après un départ raté lors de la première journée de championnat, les Bisontines auront à coeur de se rattraper dès ce soir devant leur public pour la première rencontre de la saison au palais des sports de Besançon contre Strasbourg ATH.

ESBF - Strasbourg ATH, mercredi 10 septembre 2025 à 20h au palais des sports de Besançon

Passées largement à côté de leur premier match (défaite 33-24 contre Plan-de-Cuques), l’ESBF doit désormais repartir de l’avant et ce dès ce soir face à Strasbourg ATH. C’est en tout cas la consigne qu’a fait passer Jérôme Delarue en conférence de presse d’avant-match. Le coach bisontin espère que ses joueuses vont "tirer les enseignements" de cette première défaite et "rester déterminées".

Pour cela, les Bisontines devront montrer un meilleur visage devant le public du palais des sports, un paramètre qui entre forcément en compte. "Jouer à domicile change les choses" a expliqué Jérôme Delarue, "représenter Besançon et la Franche-Comté est une fierté" ne reste désormais plus qu’à le montrer sur le parquet.

De son côté, Strasbourg a débuté sa saison de la meilleure des manières en s’imposant face à Sambre lors de la première journée. Les Alsaciennes arriveront donc à Besançon déterminées et avec l’envie de confirmer ce bon démarrage cette fois à l’extérieur. Les Bisontines sont donc prévenues, pour l’emporter il faudra très rapidement prendre les commandes de la rencontre et ne pas laisser de place ni au doute, ni au hasard.