Liebvillers : un feu de cave se déclenche dans un bâtiment d'habitation

Ce vendredi 8 août 2025, peu avant 7 heures, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Liebvillers pour un feu de cave dans un bâtiment d'habitation collective composé de huit appartements.

C'est au 8 rue du Maroc à Liebvillers que les soldats du feu ont découvert un incendie qui concernait des détritus dans deux caves. L'équipe intervenante a utilisé une lance pour éteindre le feu. Les fumées générées par les flammes ont atteint quatre logements présents dans le bâtiment. Ces derniers étant inhabités, aucun relogement n'a été nécessaire. La circulation sur la route départementale RD 437 a été réduite à une voie pendant la durée de l'intervention.