Vendredi 8 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Liebvillers
Faits Divers

Liebvillers : un feu de cave se déclenche dans un bâtiment d'habitation

Publié le 08/08/2025 - 17:42
Mis à jour le 08/08/2025 - 17:42

Ce vendredi 8 août 2025, peu avant 7 heures, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Liebvillers pour un feu de cave dans un bâtiment d'habitation collective composé de huit appartements.

© Élodie R.
© Élodie R.

C'est au 8 rue du Maroc à Liebvillers que les soldats du feu ont découvert un incendie qui concernait des détritus dans deux caves. L'équipe intervenante a utilisé une lance pour éteindre le feu. Les fumées générées par les flammes ont atteint quatre logements présents dans le bâtiment. Ces derniers étant inhabités, aucun relogement n'a été nécessaire. La circulation sur la route départementale RD 437 a été réduite à une voie pendant la durée de l'intervention.

feu de cave liebvillers sapeurs pompiers

Publié le 8 aout à 17h42 par Eddy R.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Série de vols avec violences dans des rues de Besançon : un suspect interpellé

La police nationale de Besançon a rapporté une série de vols avec violences commis en l’espace de deux jours, entre le 2 et le 3 août 2025 dans différents quartiers de la ville, visant des personnes vulnérables. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue avant d’être déféré devant la justice.

agression blessé garde à vue police violence vol
Publié le 7 aout à 10h17 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Sondage

 29.83
ciel dégagé
le 08/08 à 18h00
Vent
2.08 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
41 %
 