L’indemnité carburant élargie à davantage de travailleurs français

Le président de la République Emmanuel Macron sera en visite officielle en Suisse les 15 et 16 novembre 2023 pour laquelle il a demandé au député européen et ancien conseiller départemental du Territoire de Belfort Christophe Grudler (MoDem/Renew Europe) et à Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de l’accompagner.