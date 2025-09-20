Livres dans la boucle 2025 : le programme complet de la journée de samedi

Les événements heure par heure du samedi 20 septembre 2025
- 10h00 - Projection du film "Les Souvenirs" au cinéma Mégarama (durée 2h00)
- 10h00 - Jean-Luc Lagarce, un classique contemporain avec Charles Salles, Maryse Adam et Alexandra Moreira da Silva à La Comédie (durée 50 min)
- 10h30 - Grand entretien avec Lydie Salvayre à l'auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min)
- 10h30 - La Dictée : Goscinny par Goscinny Anne Goscinny à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 1h00)
- 10h30 - Dessin en direct du musée des Beaux-Arts (durée 2h00)
- 10h30 - En fuite : cavales au bord de l'abîme avec Ariana Harwicz, Victor Jestin et Louise Rose au Café Littéraire (durée 50 min)
- 11h00 - Histoire dessinée de la danse de la Préhistoire à nos jours avec Laura Cappelle et Thomas Gilbert au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 50 min)
- 11h00 - Amitiés indélébiles avec Olivier Adam et Eléonora Galasso au Scénacle (50 min)
- 11h00 - A l’arrière : du côté de la ruralité avec Gaëlle Nohant et Pauline Dreyfus à La Comédie (durée 50 min)
- 11h30 - Cioran et Huysmans vus par les biographes Agnès Michaux et Anca Visdéi au cinéma Mégarama (durée 50 min)
- 11h30 - Grandir dans les années 90 avec Anthony Passeron, Max de Radiguès (BD) et Emmanuel Flesch au Café Littéraire (durée 50 min)
- 12h00 - Remise du prix jeunesse Ibis City
- 13h00 - Remise du prix de l’Homme Debout Café Littéraire
- 13h00 à 18h00 - YA 2025 : Photocall et Auteurs en dédicaces : Victor Dixen, Margot Dessenne, Rachel Corenblit, Chloé Vollmer-Lo, Estelle Faye et Cendrine Wolf au Scénacle et sa Chapelle
- 14h00 - Grand entretien avec David Foenkinos à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min),
- 14h00 - Grand entretien avec Adélaïde de Clermont Tonnerre au cinéma Mégarama Beaux-Arts durée 50 min)
- 14h00 - Grand entretien avec Cendrine Wolf au Scénacle (durée 50 min)
- 14h00 - Atelier BD avec Thomas Gilbert au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 1h00)
- 14h00 - Dessin live de Clémence Collignon au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 2h00)
- 14h00 - Lecture musicale : Le fin chemin des anges avec Simon Johannin et Stélios à La Comédie (durée 50 min)
- 14h00 - Du témoignage au conte, l'exil comme patrie avec Alain Mabanckou et Benny Malapa au cinéma Mégarama Beaux-Arts (durée 50 min)
- 14h00 - L'Histoire en marche avec Hélène Frappat, Antoine Rault et Agnès Gruda au Café Littéraire (durée 50 min)
- 14h30 - Investigations familiales avec Manon Fargetton, Vanessa Schneider et Feurat Alani à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
- 15h00 - Grand entretien Victor Dixen suivi de la remise des prix Cosplay au Scénacle (durée 50 min)
- 15h00 - Renaître au monde avec Touhfat Mouhtare, Laure Manel et Sébastien Ménestrier au cinéma Mégarama Beaux-Arts (durée 50 min)
- 15h30 - Grand entretien avec Raphaël Enthoven à l’auditorium du conservatoire de Besançon (durée 50 min)
- 15h30 - S'émanciper au cœur des révoltes avec Charif Majdalani, Hajar Bali et Rachid Benzine au cinéma Mégarama Beaux-Arts (durée 50 min)
- 15h30 - Tout ouïe avec Alexandre Postel et Marie de Chassey au Café Littéraire (durée 50 min)
- 16h00 - Du roman biographique avec N. d'Estienne d’Orves, Rebecca Benhamou et Christine Orban à l’amphithéâtre de la MSHE (durée 50 min)
- 16h30 - Dessin live de Thomas Gilbert au musée des Beaux-Arts de Besançon (durée 2h00)
- 16h30 - Le sens de l'héritage avec Anne-Lucy Belgy, Matthieu Niango et Marie Semelin au Café Littéraire (durée 50 min)
- 17h00 - Grand entretien avec Irvine Welsh Interprète F. Gondrand au cinéma Mégarama (durée 50 min)
- 17h00 - Rencontre lecture : Tout ira bien avec Laurent Nunez à La Comédie (durée 50 min)
- 17h00 - Des héroïnes féministes au coeur de la fantasy avec Chloé Vollmer-Lo et Estelle Faye au Scénacle (50 min)
- 17h30 - Au nom de la liberté avec Lionel Duroy, Nicolas Gaudemet et Steve Aganze au cinéma Mégarama (durée 50 min)
- 17h30 - En avant la (New) Romance ! Dahlia Blake, Kristen Rivers et Sophie Jomain au Café Littéraire (50 min)
- 18h00 - La violence pour être libres avec Margot Dessenne et Rachel Corenblit au Scénacle
- 19h00 - Récitation à l’antique au Scènacle (durée 1h00) - Thibault Daelman donnera une performance en récitant de mémoire son roman L’entroubli
- 19h00 - Lecture Lagarce Hervé Pierre Mireille Herbstmeyer au Nouveau théâtre bisontin (durée 1h00)
- 19h00 - Presse et littérature avec Sorj Chalandon, N. d’Estienne d’Orves et Agnès Michaux au cinéma Mégarama (1h00)
Le tout sans oublier les rencontres en médiathèques