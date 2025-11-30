Dimanche 30 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Match BesAC-Le Havre le 5 décembre à Besançon : marché de Noël, tombola et des champions au rendez-vous

Publié le 30/11/2025 - 17:00
Mis à jour le 27/11/2025 - 18:02

Le Palais des Sports de Besançon s’apprête à vibrer  vendredi 5 décembre 2025, à l’occasion d’un choc très attendu : le BesAC accueille Le Havre, actuel leader du championnat de Nationale 1. Et ce n'est pas tout : un marché de Noël et une grande tombola sont organisés, sans oublier la présence de Mickaël Gelabale et de Frédéric Weis.

© BesAC
© BesAC
1/2 - © BesAC
2/2 - © BesAC

Avant et pendant la rencontre, le public pourra profiter d’un Marché de Noël spécialement installé pour l’occasion dans les travées du Palais des Sport, transformant l’enceinte bisontine en un véritable lieu de vie. Des créateurs locaux, des commerçants et des associations seront présents dès 18h30. La soirée sera aussi marquée par une grande tombola, ouverte à tous les spectateurs, avec de nombreux lots à gagner. 

L’animation sportive sera assurée par le freestyler Suitman, qui proposera un show spectaculaire mêlant technique, humour et interaction avec le public. Le performer sera présent à Besançon après sa tournée en Europe avec le Hoop Bus NBA 

Côté artistique, la danse sera mise à l’honneur avec une performance de la compagnie bisontine C’Danse, qui proposera plusieurs passages pendant le match. 

Deux invités de prestige seront présents : 

  • Mickaël Gelabale, figure majeure du basket français, ancien joueur NBA, plus de 150 sélections en Équipe de France, champion d’Europe 2013 et multiple champion de France.
  • Frédéric Weis, légende du poste de pivot, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 et champion de France, double vainqueur de la Coupe Korac. 

Cette rencontre sera aussi l’occasion de mettre en avant tous les licenciés du BesAC Basket pendant la mi-temps du match. Animations, jeux, shows, guests... et bien sûr un match au sommet : tout est réuni pour offrir au public une bonne soirée !

© BesAC

Publié le 30 novembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

