Besançon
Sport

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Publié le 15/10/2025 - 17:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 16:16

Le Local Boxe Club convie tous les passionnés de noble art à une soirée d’exception au grand Kursaal de Besançon. Le samedi 8 novembre 2025, de 16h00 à 23h00, le public aura droit à un spectacle complet mêlant intensité, technique et émotions avec deux combats professionnels et 20 combats amateurs.

© Local boxe club
© Local boxe club

Les combats professionnels : du haut niveau sur le ring bisontin

Le champion de boxe bisontin Islem Merabet effectuera son deuxième combat à domicile. Professionnel de la sécurité au quotidien, Islem est un passionné de boxe qui a fait ses débuts amateurs à Pontarlier avant de s’imposer dans les rangs professionnels avec 8 victoires en 8 combats. Il affrontera Pierre Armand (Boxrec) dans un duel prometteur.

L’autre tête d’affiche de la soirée, Sinohai “Bill” Winterstein (14 combats, 13 victoires, 1 défaite), sera également sur le ring pour son deuxième combat de la saison à Besançon. Après sa confrontation remarquée contre Lancelot Proton La Chapelle en championnat de France 2024, Bill affrontera le redoutable Valeri Gojoashvili dans un affrontement explosif.

En plus des deux combats professionnels, le public pourra assister à 20 combats amateurs, véritables révélateurs de talents de demain. L’occasion de soutenir la relève locale et de vibrer au rythme des crochets et uppercuts.

La pesée officielle

Les boxeurs professionnels passeront à la pesée officielle qui se tiendra le vendredi 7 novembre 2025 au Ninkasi Besançon (ZAC Chateaufarine, rue Guillaume Apollinaire). Un moment ouvert au public, toujours très attendu des fans.

Infos pratiques

  • Gala de boxe anglaise
  • Samedi 8 novembre 2025
  • Ouverture des portes à 16h00
  • Grand kursaal - place du Théâtre à Besançon

Tarifs :

  • Places Ring : 40,00 €
  • Places Balcon 1 : 30,00 €
  • Places Balcon 2 : 20,00 €

Réservation en ligne dès maintenant sur : gala.localboxe-club.fr

Publié le 15 octobre à 17h00 par Alexane
