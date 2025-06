Métaux précieux : neuf hommes incarcérés pour tentative de vol à Besançon

Neuf jeunes hommes ont été arrêtés in extremis et une information judiciaire a été ouverte pour tentative de vol avec arme d'une société d'orfèvrerie près de Besançon, où les braquages de métaux précieux se sont multipliés ces dernières années, a annoncé lundi 23 juin 2025 le parquet.

Ils ont notamment été mis en examen et placés en détention provisoire pour des faits de "tentative de vol avec arme en bande organisée", passibles de 30 ans de réclusion, et "détention d'arme et d'explosif".

Les suspects, âgés de 19 à 24 ans, ont été interpellés le 16 juin après avoir été repérés par des témoins alors qu'ils étaient en train de découper le grillage entourant les locaux de la société Losange, une entreprise victime d'un vol d'or considérable en 2019, a rapporté Margaret Parietti, procureure de la République de Besançon par intérim, lors d'une conférence de presse.

Un employé d'une société voisine est sorti pour les chasser. Menacé avec une arme, il a préféré partir, mais "cette courageuse intervention les a mis en fuite", selon Laurent Perraut, directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs.

Un glock et une kalachnikov

Les policiers retrouvent rapidement la trace du véhicule des malfaiteurs. Une surveillance est mise en place et les enquêteurs parviennent à interpeller trois personnes, ainsi que deux autres suspects présents dans une location saisonnière à proximité. Quatre autres complices présumés seront arrêtés dans la foulée. Les policiers découvrent aussi des armes, dont un glock et une kalachnikov, des munitions et un engin explosif.

"Ceci a permis de révéler une organisation bien structurée et cloisonnée avec des individus en charge de fonctions supports (ravitaillement, logistique, repérages)", a commenté Mme Parietti.

Les autorités continuent leurs investigations pour déterminer si d'autres sociétés travaillant avec des métaux précieux étaient également ciblées.

Recrutés sur les réseaux sociaux

Les malfaiteurs présumés, originaires de Franche-Comté mais aussi d'Eure-et-Loir, "ont été recrutés sur les réseaux sociaux", précise Diana Molin, commandant de la direction de la criminalité organisée spécialisée (DCOS, ex-PJ) de Besançon, en charge de l'enquête.

La société Losange, spécialisée dans la conception et la fabrication de bijoux pour des joailliers de renom, avait subi en 2019 un vol de 38 kilos d'or, pour une valeur dépassant le million d'euros. Six employés avaient été pris en otages lors de ce braquage et 11 hommes ont été condamnés l'an dernier pour ces faits, les deux principaux accusés écopant de 21 ans de réclusion. L'or n'a jamais été retrouvé.

