Météo : de belles éclaircies prévues en Franche-Comté

Il fera beau ces 13 et 14 décembre 2025 en Franche-Comté selon les prévisionnistes de Météo France.

Samedi 13 décembre

Matin :

Le soleil sera au rendez-vous ce samedi matin sauf le nord du Jura et le sud de la Haute-Saône ou du brouillard est prévu. Il fera 4°C à Besançon, 5°C à Belfort et Vesoul et 6°C à Dole.

Après-midi :

Le temps sera un peu plus nuageux en Haute-Saône. Dans l’est de la Franche-Comté, le soleil sera encore bien présent. Il fera 6°C à Besançon, 7°C a Belfort et Vesoul et 8°C à Dole.

Dimanche 14 décembre

Matin :

Quelques bancs de brouillard feront à nouveau leur apparition, mais dans l’ensemble, la région sera ensoleillée. Il fera 3°C à Besançon, 4°C à Belfort, 5°C à Vesoul et Dole.

Après-midi :

Le beau temps perdurera. Il fera 4°C à Besançon, 6°C à Belfort et Dole et Vesoul.