Samedi 13 Décembre 2025
Franche-Comté
Nature

Météo : de belles éclaircies prévues en Franche-Comté

Publié le 13/12/2025 - 08:31
Mis à jour le 11/12/2025 - 11:59

Il fera beau ces 13 et 14 décembre 2025 en Franche-Comté selon les prévisionnistes de Météo France.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi 13 décembre

Matin :

Le soleil sera au rendez-vous ce samedi matin sauf le nord du Jura et le sud de la Haute-Saône ou du brouillard est prévu. Il fera 4°C à Besançon, 5°C à Belfort et Vesoul et 6°C à Dole.

Après-midi :

Le temps sera un peu plus nuageux en Haute-Saône. Dans l’est de la Franche-Comté, le soleil sera encore bien présent. Il fera 6°C à Besançon, 7°C a Belfort et Vesoul et 8°C à Dole.

Dimanche 14 décembre

Matin :

Quelques bancs de brouillard feront à nouveau leur apparition, mais dans l’ensemble, la région sera ensoleillée. Il fera 3°C à Besançon, 4°C à Belfort, 5°C à Vesoul et Dole.

Après-midi :

Le beau temps perdurera. Il fera 4°C à Besançon, 6°C à Belfort et Dole et Vesoul.

météo météo-france soleil

Publié le 13 décembre à 08h31 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

 3.43
peu nuageux
le 13/12 à 09h00
Vent
0.09 m/s
Pression
1029 hPa
Humidité
89 %
 