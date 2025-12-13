Météo : de belles éclaircies prévues en Franche-Comté

Samedi 13 décembre
Matin :
Le soleil sera au rendez-vous ce samedi matin sauf le nord du Jura et le sud de la Haute-Saône ou du brouillard est prévu. Il fera 4°C à Besançon, 5°C à Belfort et Vesoul et 6°C à Dole.
Après-midi :
Le temps sera un peu plus nuageux en Haute-Saône. Dans l’est de la Franche-Comté, le soleil sera encore bien présent. Il fera 6°C à Besançon, 7°C a Belfort et Vesoul et 8°C à Dole.
Dimanche 14 décembre
Matin :
Quelques bancs de brouillard feront à nouveau leur apparition, mais dans l’ensemble, la région sera ensoleillée. Il fera 3°C à Besançon, 4°C à Belfort, 5°C à Vesoul et Dole.
Après-midi :
Le beau temps perdurera. Il fera 4°C à Besançon, 6°C à Belfort et Dole et Vesoul.