Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Météo : la dernière semaine de 2025 sera froide en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 29/12/2025 - 08:57
Mis à jour le 29/12/2025 - 08:59

La semaine météorologique du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 s’annonce nettement hivernale en Bourgogne-Franche-Comté, avec un temps plutôt froid, sec en début de période, et un risque accru de gel et de neige en fin de semaine, selon les prévisions de Météo-France.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Dès ce lundi, la région sera sous l’influence d’un champ anticyclonique, entraînant un temps généralement calme et froid, avec des gelées fréquentes le matin sur l’ensemble de la région. Météo-France indique que ces conditions persistent jusqu’à mercredi, avec des températures minimales souvent bien en dessous de zéro en plaine.

  • Dijon : le thermomètre devrait osciller autour de –2 °C le matin, avec un ciel généralement dégagé ou peu nuageux dans la journée et un froid ressenti marqué.

  • Besançon : des températures proches de celles observées à Dijon sont attendues, avec des gelées matinales et un soleil timide.

  • Auxonne et Tournus : sur ces communes situées dans la plaine bourguignonne, les matinées froides et gelées seront la norme, même si le ressenti peut être légèrement adouci par l’ensoleillement.

Sur l’ensemble de la région, Météo-France signale que les gelées pourront être parfois fortes, notamment dans les zones exposées à l’air continental.

Transition vers un temps plus humide en fin de période

À partir de jeudi 1er janvier 2026, les modèles de Météo-France montrent une évolution vers un flux plus humide et froid par le nord, favorisant l’arrivée possible de précipitations hivernales. Cette configuration pourrait apporter de la neige jusque dans les basses altitudes, notamment dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avec des cumuls susceptibles de blanchir temporairement les sols sur certaines portions du territoire.

  • Dans les vallées et sur les plateaux, le risque neigeux restera modéré, mais suffisant pour perturber ponctuellement les routes et les déplacements.

  • En montagne (Jura, reliefs du Doubs), les précipitations hivernales seront plus probables et pourraient déposer des quantités de neige plus significatives.

Prévisions générales du 29 décembre au 2 janvier

Selon le centre national de prévision météorologique Météo-France :

  • Lundi 29 décembre : froid et sec avec gel généralisé.

  • Mardi 30 décembre : temps partiellement ensoleillé, températures basses persistantes.

  • Mercredi 31 décembre : journée hivernale, gel marqué, avant le passage plus humide.

  • Jeudi 1er janvier 2026 : nuageux à humide, avec possibilité de neige locale en plaine.

  • Vendredi 2 janvier 2026 : temps encore froid, avec éclaircies possibles et températures légèrement en hausse dans l’après-midi.

Infos +

Météo-France recommande aux habitants et voyageurs de la région de se préparer aux conditions hivernales, en particulier pour les déplacements matinaux, où le verglas et la neige locale peuvent rendre les routes glissantes, et de consulter régulièrement les bulletins détaillés par département.

Bourgogne Franche-Comté froid hiver météo météo-france

Publié le 29 décembre à 08h57 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sondage

