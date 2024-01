Météo : Oui le froid est là… mais rien d'extraordinaire pour un mois de janvier

Pour ce lundi matin, une bonne partie de la région s’est réveillée sous un fin ou plus important manteau neigeux. Les quelques flocons continueront de tomber une bonne partie de la matinée sur Besançon, Pontarlier et Morez. Partout ailleurs le ciel est très nuageux et le restera tout au long de la journée.

Du coté des températures, Météo France annonce entre -4°C à Pontarlier et Morez et -1°C à Besançon, Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier.

Dans l’après-midi, la neige cessera et laissera place à la grisaille sur l’ensemble de la région. Les températures resteront froides avec -4°C à Pontarlier, -2°C à Morez, -2°C à Belfort, 0°C à Dole et Besançon et 1°C pour Lons et Vesoul.

Vigilance jaune "grand froid" et "neige-verglas"

Météo France a tout de même placé les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort en alerte jaune pour "grand froid" ainsi que toute la région Franche-Comté pour risque de "neige-verglas".

Ces vigilances se maintiendront jusqu'à demain où la journée de mardi s’annonce plus froide mais avec un retour des éclaircies.