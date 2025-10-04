Météo : retour de la pluie ce week-end en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Bonjour l’automne ! Après une semaine fraîche mais ensoleillée, le soleil laissera la place à un temps plus maussade avec des nuages et à quelques pluies pour ce week-end des 4 et 5 octobre 2025 en Franche-Comté.

Samedi matin, le ciel sera coupé en deux avec au nord, des pluies faibles annoncées de Belfort à Dole tandis qu’au sud, Pontarlier et Lons-le-Saunier resteront encore au sec mais sous un ciel très nuageux.

Les températures en revanche resteront agréables avec déjà 14°C annoncés dans la matinée à Morez, 15°C à Pontarlier, 17°C à Belfort et Dole, 18°C à Besançon et Vesoul et 19°C à Lons-le-Saunier.

Dans l'après-midi, la pluie gagnera du terrain et concernera cette fois l’ensemble de la région. Le temps oscillera entre averses et pluies modérées selon Météo France.

Cela, se fera ressentir sur le thermomètre puisque les températures baisseront dans l’après-midi avec 12°C seulement attendus à Pontarlier, 14°C à Morez, 15°C à Belfort et Besançon et 16°C pour Vesoul, Lons et Dole.

Le temps sera légèrement mieux dimanche, en tout cas pour l’ouest de la région qui bénéficiera d’éclaircies tandis que de faibles pluies pourront s’inviter dès la matinée dans l’Est sur Besançon, Vesoul, Pontarlier et Belfort.

Le mercure sera une nouvelle fois en baisse et affichera 7°C à Pontarlier et Morez, 9°C à Belfort, 10°C à Besançon, 11°C à Lons-le-Saunier et 12°C à Dole et Vesoul.

Dans l’après-midi, le temps sera toujours aussi instable avec un ciel qui alternera entre éclaircies et faibles pluies.

Côté température, Météo France prévoit 7°C à Pontarlier, 8°C à Morez, 11°C à Belfort, 12°C à Besançon, 13°C à Vesoul et Dole et 15°C à Lons

Bon week-end !