Samedi 15 Novembre 2025
Franche-Comté
Nature

Météo : retour de la pluie pour ce week-end en Franche-Comté

Publié le 15/11/2025 - 08:31
Mis à jour le 13/11/2025 - 16:58

Au revoir soleil et douceur de ce milieu de semaine ! La pluie fera son retour pour ce week-end des 15 et 16 novembre 2025. Selon les prévisions de Météo France, les éclaircies devraient être rares, alors n'hésitez pas à profiter de la moindre petite accalmie pour une petite balade.  

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi matin, des pluies faibles seront présentes sur l’ensemble de la région, des orages sont même attendus du côté de Dole et Lons-le-Saunier.

Les températures seront toutefois encore agréables dans la matinée mais évolueront peu au cours de la journée. Météo France prévoit 11°C à Morez, 12°C à Pontarlier et Belfort, 13°C à Besançon et 14°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier. 

Dans l'après-midi, la pluie restera présente la moitié Est de la région et les orages devraient persister à Dole. Un ciel voilé sera présent sur la Haute-Saône et Besançon. Quant aux températures elles seront comprises entre 11°C à Morez et jusqu’à 15°C à Vesoul, Dole et Lons.

De faibles pluies et de rares averses sont une nouvelle fois annoncées pour toute la journée de dimanche sur tout le territoire franc-comtois. Les températures seront également plus fraîches avec 8°C pour Pontarlier et Morez, 11°C à Belfort Besançon et Vesoul, 12°C à Dole et 13°C pour Lons. 

Dans l’après-midi, le mercure évoluera peu. Météo France prévoit 9°C à Pontarlier et Morez, 12°C à Belfort, 13°C à Besançon et 14°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !

automne éclaircies météo météo-france pluie

Publié le 15 novembre à 08h31 par Elodie Retrouvey
