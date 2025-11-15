Météo : retour de la pluie pour ce week-end en Franche-Comté

Au revoir soleil et douceur de ce milieu de semaine ! La pluie fera son retour pour ce week-end des 15 et 16 novembre 2025. Selon les prévisions de Météo France, les éclaircies devraient être rares, alors n'hésitez pas à profiter de la moindre petite accalmie pour une petite balade.

Samedi matin, des pluies faibles seront présentes sur l’ensemble de la région, des orages sont même attendus du côté de Dole et Lons-le-Saunier.

Les températures seront toutefois encore agréables dans la matinée mais évolueront peu au cours de la journée. Météo France prévoit 11°C à Morez, 12°C à Pontarlier et Belfort, 13°C à Besançon et 14°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Dans l'après-midi, la pluie restera présente la moitié Est de la région et les orages devraient persister à Dole. Un ciel voilé sera présent sur la Haute-Saône et Besançon. Quant aux températures elles seront comprises entre 11°C à Morez et jusqu’à 15°C à Vesoul, Dole et Lons.

De faibles pluies et de rares averses sont une nouvelle fois annoncées pour toute la journée de dimanche sur tout le territoire franc-comtois. Les températures seront également plus fraîches avec 8°C pour Pontarlier et Morez, 11°C à Belfort Besançon et Vesoul, 12°C à Dole et 13°C pour Lons.

Dans l’après-midi, le mercure évoluera peu. Météo France prévoit 9°C à Pontarlier et Morez, 12°C à Belfort, 13°C à Besançon et 14°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !