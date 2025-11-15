Météo : retour de la pluie pour ce week-end en Franche-Comté

Samedi matin, des pluies faibles seront présentes sur l’ensemble de la région, des orages sont même attendus du côté de Dole et Lons-le-Saunier.
Les températures seront toutefois encore agréables dans la matinée mais évolueront peu au cours de la journée. Météo France prévoit 11°C à Morez, 12°C à Pontarlier et Belfort, 13°C à Besançon et 14°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.
Dans l'après-midi, la pluie restera présente la moitié Est de la région et les orages devraient persister à Dole. Un ciel voilé sera présent sur la Haute-Saône et Besançon. Quant aux températures elles seront comprises entre 11°C à Morez et jusqu’à 15°C à Vesoul, Dole et Lons.
De faibles pluies et de rares averses sont une nouvelle fois annoncées pour toute la journée de dimanche sur tout le territoire franc-comtois. Les températures seront également plus fraîches avec 8°C pour Pontarlier et Morez, 11°C à Belfort Besançon et Vesoul, 12°C à Dole et 13°C pour Lons.
Dans l’après-midi, le mercure évoluera peu. Météo France prévoit 9°C à Pontarlier et Morez, 12°C à Belfort, 13°C à Besançon et 14°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.
Bon week-end !