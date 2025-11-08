Météo : un week-end frais et changeant en Franche?Comté

D’après Météo-France, le matin de samedi 8 novembre sera marqué par des minima de l’ordre de 5 °C à 10 °C, avec un ciel chargé et des averses possibles. L’après-midi, les températures maximales devraient se situer entre 12 °C et 14 °C, avec une baisse du mercure attendue dimanche. La journée de dimanche 9 novembre sera globalement plus fraîche encore, avec des maxima autour de 10 °C à 12 °C, et un ciel souvent nuageux à très nuageux, accompagné de précipitations modérées possibles. Globalement, l’ensoleillement sera limité, les conditions humides et l’humidité relative élevée.

À Besançon, samedi matin, les températures pourraient être proches de 3 °C à l’aube, temps sec, souvent ensoleillé mais déjà avec des nuages en formation. L’après-midi, un ciel plus voilé et une maximale autour de 12 °C. Dimanche matin, des brumes ou bancs nuageux sont possibles ; l’après-midi, du ciel nuageux alternant quelques éclaircies, et une maximale d’environ 12 °C.

À Pontarlier, dans cette commune d’altitude, la fraîcheur se fera sentir davantage. Le matin de samedi, minima possibles autour de 4 °C-5 °C, avec nuages et risque d’averses légères. L’après-midi, jusqu’à environ 11-12 °C sous un ciel de plus en plus couvert. Dimanche, des températures maximales plus modestes (? 10-11 °C), et une persistance possible de pluie ou bruine en fin de journée.

À Belfort, samedi, le matin sera frais, vers 5 °C-7 °C, avec un temps nuageux et une possibilité d’éclaircies ponctuelles. L'après-midi, le temps sera toujours couvert mais sec, avec un maximum autour de 13-14 °C. Dimanche, encore un ciel chargé avec des averses modérées possibles, et des maximales autour de 11-12 °C.

À Vesoul, samedi matin, il fera entre 6 °C-8 °C avec ciel assez chargé. L'après-midi, jusqu’à ~12-13 °C sont attendus, mais le ciel restera majoritairement couvert. Dimanche, le temps sera frais et gris, avec une possible pluie intermittente, et des maximales d'environ 10-11 °C.

À Lons?le?Saunier, samedi matin, il fera autour de 5 °C, avec un ciel nuageux. L’après-midi, jusqu’à environ 12 °C sont attendus, mais sans grand éclaircissement. Dimanche, il y a des difficultés à dépasser les 10 °C, avec des nuages bas, une possible bruine ou petite pluie en fin de journée.

À Dole, samedi matin sera frais (? 6 °C), avec un temps assez nuageux mais peu de pluie. L'après-midi, jusqu’à environ 13 °C sont attendus sous un ciel chargé. Dimanche , la matinée sera similaire, et l'après-midi aura un risque d’averses modérées, et des maximales autour de 10-11 °C.

Bon week-end !