Samedi 8 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Nature

Météo : un week-end frais et changeant en Franche?Comté

Publié le 08/11/2025 - 09:00
Mis à jour le 07/11/2025 - 17:37

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

D’après Météo-France, le matin de samedi 8 novembre sera marqué par des minima de l’ordre de 5 °C à 10 °C, avec un ciel chargé et des averses possibles. L’après-midi, les températures maximales devraient se situer entre 12 °C et 14 °C, avec une baisse du mercure attendue dimanche. La journée de dimanche 9 novembre sera globalement plus fraîche encore, avec des maxima autour de 10 °C à 12 °C, et un ciel souvent nuageux à très nuageux, accompagné de précipitations modérées possibles. Globalement, l’ensoleillement sera limité, les conditions humides et l’humidité relative élevée.

À Besançon, samedi matin, les températures pourraient être proches de 3 °C à l’aube, temps sec, souvent ensoleillé mais déjà avec des nuages en formation. L’après-midi, un ciel plus voilé et une maximale autour de 12 °C. Dimanche matin, des brumes ou bancs nuageux sont possibles ; l’après-midi, du ciel nuageux alternant quelques éclaircies, et une maximale d’environ 12 °C.

À Pontarlier, dans cette commune d’altitude, la fraîcheur se fera sentir davantage. Le matin de samedi, minima possibles autour de 4 °C-5 °C, avec nuages et risque d’averses légères. L’après-midi, jusqu’à environ 11-12 °C sous un ciel de plus en plus couvert. Dimanche, des températures maximales plus modestes (? 10-11 °C), et une persistance possible de pluie ou bruine en fin de journée.

À Belfort, samedi, le matin sera frais, vers 5 °C-7 °C, avec un temps nuageux et une possibilité d’éclaircies ponctuelles. L'après-midi, le temps sera toujours couvert mais sec, avec un maximum autour de 13-14 °C. Dimanche, encore un ciel chargé avec des averses modérées possibles, et des maximales autour de 11-12 °C.

À Vesoul, samedi matin, il fera entre 6 °C-8 °C avec ciel assez chargé. L'après-midi, jusqu’à ~12-13 °C sont attendus, mais le ciel restera majoritairement couvert. Dimanche, le temps sera frais et gris, avec une possible pluie intermittente, et des maximales d'environ 10-11 °C.

À Lons?le?Saunier, samedi matin, il fera autour de 5 °C, avec un ciel nuageux. L’après-midi, jusqu’à environ 12 °C sont attendus, mais sans grand éclaircissement. Dimanche, il y a des difficultés à dépasser les 10 °C, avec des nuages bas, une possible bruine ou petite pluie en fin de journée.

À Dole, samedi matin sera frais (? 6 °C), avec un temps assez nuageux mais peu de pluie. L'après-midi, jusqu’à environ 13 °C sont attendus sous un ciel chargé. Dimanche , la matinée sera similaire, et l'après-midi aura un risque d’averses modérées, et des maximales autour de 10-11 °C.

Bon week-end !

automne météo-france

Publié le 8 novembre à 09h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie
Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane
Baume-les-Dames
Nature

Le bébé lynx recherché sur le secteur de Baume-les-Dames a été retrouvé mort de faim…

Mise à jour • Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association tentait activement de retrouver le dernier de la fratrie. Il a été retrouvé mort de faim vendredi 24 octobre 2025...

centre athénas lynx
Publié le 28 octobre à 16h03 par Hélène L.
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 5.83
ciel dégagé
le 08/11 à 09h00
Vent
0.7 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
90 %
 