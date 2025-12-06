Samedi 6 Décembre 2025
Franche-Comté
Nature

Météo : un week-end pluvieux sur toute la Franche-Comté

Publié le 06/12/2025 - 08:04
Mis à jour le 04/12/2025 - 16:27

Sortez les parapluies ! Pour ce week-end des 6 et 7 décembre 2025, Météo France ne prévoit rien d’autre que de la pluie sur l’ensemble de la Franche-Comté. Seul point positif, les températures ! Qui elles, seront un peu moins fraîches que lors de cette semaine. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le week-end débutera par des pluies faibles sur l’ensemble de la région et ce pour toute la journée du samedi. 

Dans la matinée, Météo France annonce 5°C à Morez, 6°C à Pontarlier et Belfort, 8°C à Besançon et Dole et 9°C à Vesoul et Lons-le-Saunier. 

Dans l'après-midi, dans l’après-midi pas de changement ou presque puisque la pluie sera toujours présente ce qui aura pour conséquence de faire stagner les températures avec des températures comprises entre 5°C à Morez et 10°C pour Vesoul et Lons. 

La journée de dimanche débutera sous les mêmes auspices avec toujours de faibles pluies sur l’ensemble de la région. Du côté du mercure c’est légèrement mieux avec 5°C à Morez, 7°C à Pontarlier, 8°C à Belfort, 9°C à Dole et 10°C pour Besançon,t Vesoul et Lons. 

Dans l’après-midi, la pluie s’intensifie légèrement en passant de faible à modérée d’après les prévisions de Météo France et une fois encore, personne ne sera épargnée. Il devrait faire 7°C à Morez, 8°C à Pontarlier, 10°C à Belfort, 11°C à Besançon et Dole et 12°C à Vesoul, et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !

automne éclaircies météo météo-france pluie

Publié le 6 décembre à 08h04 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

