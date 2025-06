Michaël Gregorio rejoint la programmation du festival Drôlement Bien

Michaël Gregorio rejoint la programmation 2026 aux côtés des Booder, Paul Mirabel, Waly Dia etc pour une date unique et additionnelle. Après plus de 200 dates et 400 000 spectateurs, le célèbre imitateur fera halte à Micropolise pour proposer une représentation de "L’Odyssée de la voix" lors du festival Drôlement Bien.

Mêlant concert rock, pop, jazz, vidéos, karaoké géant, stand-up et chorégraphies, ce spectacle familial invite à explorer la voix dans toute sa diversité et jusque dans sa fragilité. Du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales, image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes revisitées avec enchantement.

Le spectacle aura lieu le vendredi 23 janvier 2026 à Micropolis.