Mission accomplie pour l’ESBF qui décroche sa première victoire de l’année

Après deux défaites en 2026, on espérait une réaction bisontine rapide. Elle est arrivée ce mercredi 14 janvier 2026 face au troisième du championnat de Ligue Butagaz Energie, l’OGC Nice. Une belle performance pour les Engagées acquise au mérite devant un palais des sports euphorique.

LBE : ESBF - OGC Nice : 28-24

Avant la rencontre, le coach bisontin avait insisté sur l’importance d’inclure "une vraie qualité de jeu" afin de rivaliser avec les Niçoises. Pour cela, les Bisontines allaient devoir se montrer "agressives et justes". Message bien reçu par les Engagées qui ont appliqué mot pour mot les paroles de leur entraîneur en jouant "à la bisontine : avec de l’énergie, du coeur et du rythme".

L’ESBF est ainsi rentré dans son match dès les premières minutes de jeu. Appliquées en attaque et costaud en défense, les Bisontines ont pris les choses en main mais sans toutefois parvenir à mettre un réel écart entre leurs adversaires et elles. À la pause, le score était d’ailleurs encore très serré (13-12).

Toujours aussi appliquées en deuxième période, les Engagées ne sont pas tombées dans le piège et ont conservé leur énergie pour parvenir à faire douter Nice. À la fin, l’ESBF s’est imposée avec la manière et quatre buts d’écart (28-24). Une première victoire de l’année qui, on l’espère, en appelle beaucoup d’autres.