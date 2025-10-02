Mobilisation du 2 octobre à Besançon : 1.600 manifestants dans les rues, trois interpellations

Ce jeudi 2 octobre, une nouvelle journée de grève et de mobilisation intersyndicale a rassemblé 1.600 personnes à Besançon, d’après les chiffres des syndicats, 1.200 selon la police. La matinée a été marquée par l’interpellation de trois manifestants devant la préfecture du Doubs.

Il s’agit du troisième mouvement de grève depuis la rentrée, après ceux des 10 et 18 septembre. Les organisations syndicales dénoncent la politique d’austérité budgétaire, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare son projet de budget pour 2026.

À Besançon, la mobilisation a débuté dès la matinée, avec notamment un rassemblement d’une vingtaine de personnes devant la préfecture à 10h00. Selon nos informations, trois militants ont été arrêtés par les forces de l’ordre, parmi lesquels Frédéric Vuillaume, secrétaire général du syndicat FO des agents du conseil régional.

Infos +

À Pontarlier, la mobilisation a été bien plus modeste, avec seulement une centaine de participants recensés ce jeudi, selon la CGT.